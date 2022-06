LIVE MotoGP-Moto2-Moto3 Sachsenring: diretta WUP in tempo reale

Live Warm Up MotoGP

9:40 – Venti minuti per la MotoGP, ultimo turno prima della corsa.

9:35 – Pecco Bagnaia in pole, finora il suo è un weekend perfetto. Ora serve completare l’opera, contando che Fabio Quartararo è in agguato accanto a lui…

Live Warm Up Moto2

9:32 – Guizzo di Albert Arenas! Dopo il 2° posto in griglia, ecco la vetta in questa sessione. Tony Arbolino chiude 9°, Celestino Vietti è molto indietro.

9:28 – Fuoripista per Acosta ed Arbolino alla curva 1, poco dopo cade Baltus.

9:24 – Comandano Canet, Chantra ed i ragazzi Speed Up, ma è una sequenza di settori in rosso.

9:20 – Via ai 10 minuti di warm up Moto2.

9:16 – Terza fila per Tony Arbolino e Celestino Vietti, entrambi dopo essere passati per la Q1. Riusciranno a raddrizzare il weekend?

9:14 – Primo guizzo dell’anno per Sam Lowes, autore della pole position. Serve ora una bella gara per dimenticare i sei zeri consecutivi.

Live Warm Up Moto3

9:11 – Comanda Izan Guevara, il poleman da record al top anche quest’ultimo turno prima della gara. Guizzo anche di Deniz Öncü, pronto per la rimonta, è 4° Dennis Foggia.

9:07 – Ryusei Yamanaka, 6° in griglia, dovrà scontare una Long Lap Penalty per l’incidente da lui causato in Catalunya.

9:05 – Deniz Öncü al comando a metà della sessione davanti al poleman Izan Guevara. Ma si fanno vedere anche un paio di esordienti in particolare, Holgado e Muñoz.

9:00 – Si parte, scattano i 10 minuti a disposizione della categoria Moto3.

8:55 – “Quando sei primo e poi vieni a sapere di essere stato penalizzato, fai un respiro profondo e accetta la situazione.” Questo il commento di Deniz Öncü dopo la cancellazione del giro che l’avrebbe portato in Q2. Il pilota Tech3 scatterà dalla 24^ casella, un’impresa non semplice.

8:50 – Dennis Foggia scatterà dalla seconda casella in griglia. È l’attesa svolta dopo tanti (troppi) GP sottotono?

8:45 – Missile Guevara in questi giorni. Il pilota Aspar Team si è preso una super pole position con annesso nuovo record assoluto al Sachsenring. È decisamente l’uomo da battere anche in gara.

Premessa

Pole position per Izan Guevara in Moto3, per Sam Lowes in Moto2 e per Pecco Bagnaia in MotoGP. Questi i migliori nelle qualifiche del sabato al Sachsenring, piloti che brilleranno anche in gara? Intanto ci sono i warm up, ultimi turni utili per gli aggiustamenti finali prima delle corse. Sarà caldissimo e non solo per le temperature: gli spalti sono pieni, i tifosi tedeschi e non hanno riempito ogni spazio. Che accoglienza per il Motomondiale in Germania!

Foto: motogp.com