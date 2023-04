Bagnaia vince in volata il GP Spagna e torna al comando del Mondiale MotoGP. Alle sue spalle: Binder, Miller, Martin, Espargaro.

ARRIVO: Binder ci ha provato fino alla fine, ma vince Bagnaia! Terzo posto per Binder.

-1 giri: Bagnaia comincia in testa il giro finale, Binder però non è lontano e dà l’idea di volerci provare.

-3 giri: Bagnaia spinge fortissimo, Binder resiste: è un duello fantastico! Miller ormai sembra pago del terzo posto. Al tornantino finale Bagnaia va in testa!

-6 giri: Comincia la fase decisiva: Bender ha 7 decimi di vantaggio su Bagnaia, Miller e Martin. Poi seguono Espargaro, Marini, Pedrosa e Vinales.

-8 giri: Cadono Zarco (curva 5) e Bezzecchi (curva 6). In testa nessun cambiamento

–9 giri: Miller arriva lungo alla curva sei, ma resiste: alla fine del giro però Bagnaia passa di slancio e adesso può andare a caccia del battistrada Binder. Piove sul bagnato per Quartararo: ha scontato un long lap penalty per l’incidente precedente, è 15°

-11 giri: Binder comanda davanti a Miller, che KTM! Bagnaia però tiene la Ducati in gioco per la vittoria, Martin si riprende il quarto posto superando l’Aprilia di Espargaro.

–14 giri: Bagnaia-Miller continuano il loro duro confronto. Binder ne approfitta, ha circa 1 secondo di vantaggio. Aleix Espargaro ha sorpreso Martin, benissimo Dani Pedrosa ottavo.

–17 giri: Bagnaia punito dai Commissari: ha dovuto cedere la posizione a Miller. Tutto da rifare per il ducatista. Intanto arrivano notizie su Miguel Oliveira dal centro medico di Jerez: probabile frattura ad una spalla.

–19 giri: Bagnaia entra senza complimenti all’interno di Miller, in curva 6. L’australiano non la prende bene. La Ducati a caccia della KTM sempre leader con Binder.

-20 giri: La top-10: Binder, Miller, Bagnaia, Martin, Espargaro, Marini, Zarco, Marquez, Vinales e Pedrosa.

-23 giri: Un’altra caduta per Joan Mir, bella sfida al vertice tra le KTM di Binder e Miller e tra le Ducati di Bagnaia e Martin

-24 giri: Binder al comando davanti a Miller e Bagnaia. 4° Jorge Martin che precede Aleix Espargaro, Luca Marini, Dani Pedrosa e Johann Zarco. Alex Marquez e Maverick Vinales completano la top-10.

15:19 – Inizia il nuovo giro di ricognizione.

15:15 – Tre minuti per ritornare in pista, si ricomincia con una gara di 24 giri.

15:08 – Dopo la bandiera rossa i piloti ritornano ai box, stesso copione di ieri. Miguel Oliveira accompagnato al centro medico. Il pilota portoghese non proseguirà la gara, un altro episodio sfortunato dopo quanto accaduto all’Algarve con Marc Marquez.

-25 giri – Buona la partenza di Jack Miller, caduta di Fabio Quartararo. 2° Brad Binder davanti a Jorge Martin, Aleix Espargaro, Pecco Bagnaia e Maverick Vinales. 10° Marco Bezzecchi. Nella caduta finisce a terra anche Miguel Oliveira.

Il pre-gara di Jerez

15:00 – Giro di ricognizione.

14:58 – Temperature dell’asfalto decisamente più basse rispetto a ieri: 34°C contro i quasi 50° del sabato.

14:50 – Bagnaia vuole riprendersi la testa del Mondiale dopo le recenti cadute a Termas e Austin. Ieri 2° posto nella Sprint, dopo aver beffato Jack Miller nel finale: “Non volevo correre grossi rischi perché sono già caduto due volte nelle gare di domenica. Forse è l’approccio giusto… Voglio capire meglio il terzo settore, per essere più vicino, poi vedremo cosa succede“.

14:45 – Valentino Rossi è diventato ambasciatore del marchio Yamaha Motor Co., Ltd. “Questo accordo suscita grandi emozioni. Abbiamo lavorato insieme per così tanti anni in passato, quindi è naturale”, ha detto il 44enne pesarese. “Durante la mia carriera in MotoGP ho guidato moto Yamaha come parte del mio contratto, ma anche dopo il mio ritiro ho continuato a usare moto Yamaha perché mi diverto“.

14:40 – A Jerez sarà difficile per il team VR46 l’assalto al podio. Valentino Rossi dai box: “Luca non è molto veloce qui. Penso che debba entrare nella top 10 in gara… Bezzecchi è più veloce di Luca. Ma questa volta deve recuperare terreno, la sua posizione in griglia è difficile per la gara. Deve dare gas nei primi giri“.

Il riassunto del weekend MotoGP a Jerez

Il campionato del mondo di MotoGP arriva a Jerez per la quarta gara stagionale. Marco Bezzecchi è ancora leader in classifica con 65 punti davanti a Francesco Bagnaia a quota 62, più distaccati Maverick Vinales a 48, Alex Rins a 47 e Johann Zarco a 46. Nella Sprint Race di ieri le KTM hanno ricordato di essere in forte ascesa, con Brad Binder che ha conquistato la seconda vittoria stagionale (dopo la gara sprint in Argentina). Sul podio il campione in carica ‘Pecco’ e l’altra KTM ufficiale di Jack Miller.

La griglia di partenza ritrova Aleix Espargaró in pole position e condividerà la prima fila con Jack Miller e Jorge Martin. Seconda fila formata da Brad Binder, Francesco Bagnaia e Dani Pedrosa: il collaudatore KTM anche nella Sprint ha dimostrato di essere in un buon stato di forma e perfetta sintonia con la moto austriaca, concludendo al sesto posto e con un gap di 1,72 dal vincitore. In terza fila Maverick Vinales, Johann Zarco e Marco Bezzecchi.

Dopo averci provato fino al terzo turno di prove libere, Enea Bastianini ha dato forfait. “Era giusto provarci per capire meglio la situazione attuale. Sentiremo cosa dicono i medici in vista della prossima gara. Al momento sono arrabbiato. La situazione è questa, dovrò cercare di ritornare il prima possibile. Gli antidolorifici avrebbero fatto poco effetto in questo caso, quando tornerò spero di essere almeno al 90%“. Assenti anche Marc Marquez e Pol Espargaró dopo l’incidente a Portimao.