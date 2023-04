Moto2 Jerez: Sam Lowes non ha rivali, Vietti che disastro

Una vera e propria esibizione firmata Sam Lowes, che vola via e si prende il primo trionfo dell’anno. Il modo migliore per cercare di voltare pagina dopo un 2022 difficile per guai fisici. Dalla strepitosa pole alla vittoria, lasciandosi ampiamente alle spalle Pedro Acosta, che stavolta deve ‘accontentarsi’ del secondo posto. Sufficiente però per prendersi la vetta Moto2 in coabitazione con Tony Arbolino oggi 4° (prima volta giù dal podio in questo 2023!), terzo è Alonso Lopez, autore di una gara molto solida. La cronaca del Gran Premio di Spagna.

Assenze e problemi

Alex Escrig non riesce davvero a realizzare il suo debutto nel Mondiale Moto2: il pilota Forward Racing ancora risente delle conseguenze del botto nei test invernali a Jerez. La squadra guidata da Cuzari quindi si ritrova al via con il solo Ramirez per questo GP, tra l’altro “più di casa” per il pilota andaluso. Scatta il warm up lap, ma Dalla Porta è subito nei guai: non riesce a partire, deve spingere la sua moto in pit lane e scatterà da lì!

Moto2 Gara: Vietti, di nuovo!

Super scatto al via di Acosta, che prende il comando sul poleman. Ma Lowes non la prende bene e torna immediatamente davanti, a caccia del primo acuto del 2023. Parte bene anche Arbolino, ma se deve vedersela con un agguerrito Lopez. Non solo, c’è pure un Ogura determinato a graffiare e che inizia a farsi vedere per la prima volta nelle zone alte! Vietti invece perde cinque posizioni e finisce fuori dalla top 10, ma la sua corsa dura pochissimo: l’alfiere Fantic sbaglia e finisce nella ghiaia della curva Peluqui…

Non manca un brivido per la moto atterrata vicinissima al pilota piemontese, ma abbastanza lontana da non provocare conseguenze. Tornando davanti, il gruppo si sgrana presto: Lowes scappa, Acosta tiene il 2° posto, Lopez è 3°. Più indietro invece i distacchi sono nulli, si infiamma la battaglia per il quarto posto con Ogura ed Arbolino in particolare che non si risparmiano. Disastro per Kelly caduto a 13 giri dalla fine, Aldeguer invece riceve un Long Lap per limiti di pista.

Ogura che peccato

Stava risalendo dopo un periodo difficilissimo per infortunio, era già il suo miglior GP dell’anno. Purtroppo però non arriva la ricompensa per una super gara: alla curva 1 infatti, con Arbolino che ne aveva appena approfittato per tornargli davanti, ecco la scivolata che lo pone fuori dal GP. Ogura tenta la ripartenza, ma può solo riportare la sua KALEX al box e ritirarsi. Davanti, come detto, non c’è battaglia ed anzi Sam Lowes continua a prendere il largo sugli avversari. È una cavalcata trionfale, primo acuto stagionale ottenuto di forza! Pedro Acosta ed Alonso Lopez completano il podio, Tony Arbolino miglior italiano e per la prima volta giù dal podio quest’anno.

La classifica

Moto2 generale

Foto: motogp.com