LIVE MotoGP Jerez/2: diretta Qualifiche in tempo reale

LIVE delle qualifiche del GP di Jerez-2 2020. Segui la diretta giro dopo giro, commenti e dichiarazioni dei piloti che puntano alla seconda pole position.

La quarta sessione di prove libere MotoGP vede al comando la Honda di Takaaki Nakagami. Il giapponese sembra aver trovato il giusto feeling con la sua RC213V dopo aver piazzato il best lap anche durante la FP2 del venerdì. Sul podio immaginario Fabio Quartararo, come sempre impeccabile sul giro secco, e Pol Espargarò, che ha iniziato la stagione 2020 con il piglio giusto. 4° Maverick Vinales davanti a Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia e Aleix Espargarò. Chiudono la top-10 Brad Binder, Johann Zarco e Joan Mir.

14:00 – Ancora in difficoltà sul giro secco Andrea Dovizioso che resta fuori dalla top-10.

13:57 – Maverick Vinales sta lavorando in ottica qualifica: i suoi tecnici hanno lasciato pochi litri di benzina nel serbatoio. Valentino Rossi 15° ad 1″ dal miglior tempo di Nakagami.

13:54 – Nakagami sembra esaltarsi in questo week-end e va a prendersi il primato provvisorio in 1’37″514

13:52 – Settima e ottava piazza per le Honda di Nakagami e Alex Marquez. Marc è 13° ma non sembra, 17° Cal Crutchlow.

13:49 – Pista sempre più gommata e questo aiuta sia in termini di aderenza che di velocità.

13:46 – Valentino Rossi 14°, il timore è che le temperature del pomeriggio possano rallentare la sua Yamaha M1.

13:43 – In difficoltà l’infortunato Alex Rins che in questo momento è 18esimo. Lo spagnolo della Suzuki, infortunatosi nel corso della Q2 di sabato scorso, dovrà passare per la Q1. Ma le sue condizioni fisiche non sono per nulla eccellenti.

13:40 – Fabio Quartararo al momento comanda la FP4 con il crono di 1’37″679 davanti a Pol Espargarò e Pecco Bagnaia. Piloti divisi fra soft e media al posteriore.

13:37 – Marc Marquez regolarmente in pista nella FP4 e prova ad insidiare la top-10.

Il riepilogo delle FP1-2-3

Maverick Vinales e Fabio Quartararo guidano la classifica delle prime tre sessioni prove libere MotoGP a Jerez. Il pilota del team Monster Energy Yamaha stampa 1’36″584 nella FP3 scalzando il francese di appena 59 millesimi. I due alfieri della YZR-M1 sembrano ancora una volta partire favoriti, potendo contare sulle condizioni precarie di Alex Rins e Marc Marquez. Accede direttamente alla Q2 anche Valentino Rossi che trova vantaggio dal nuovo setting della moto e proverà a conquistare le prime file della griglia di partenza. Franco Morbidelli, invece, dovrà passare per la Q1.

In casa Ducati passano alla Q2 Jack Miller, Pecco Bagnaia e Danilo Petrucci, con il ternano che torna all’arrembaggio dopo le pessime condizioni di salute dei giorni scorsi. Andrea Dovizioso, 14° nella combinata delle prime tre sessioni di libere, dovrà invece passare per la Q1. Buona la prova delle KTM di Brad Binder e Pol Espargarò, rispettivamente settimo e nono. A tenere alti i colori della Honda ci pensa Takaaki Nakagami (4°), venerdì autore del miglior tempo nella FP2. Chiude la top-10 la Suzuki di Joan Mir.

Marc Marquez 20° mette a segno meno di 20 giri al mattino dopo aver riposato al venerdì. Il re della MotoGP, che aveva mostrato un ritmo gara nettamente superiore meno di una settimana fa, deve fare i conti con i postumi dell’operazione subita martedì. Rispetto al best lap di Maverick Vinales lamenta un gap di 1,2″, ma il vero problema sarà sostenere i 25 giri della distanza gara. Rivederlo già in pista è più che encomiabile, ma sarà difficile dare l’assalto alla top-10 in queste condizioni fisiche. Intorno alle 12:00 Marc Marquez si è diretto in Clinica Mobile per affidarsi alle mani del suo fisioterapista Carlos Garcia. Alpinestars, il marchio che equipaggia Marc Marquez, ha fornito i dati della forte caduta subita durante la gara di domenica scorsa. Il campione ha subito un colpo con una forza stimata di 25,98 G.