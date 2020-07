MotoGP, Jerez2: Quartararo ancora pole, errore Viñales

Fabio Quartararo conquista ancora la pole, grazie anche all'errore finale di Maverick Viñales. Prima fila completata da Francesco Bagnaia.

Svettano le Yamaha in qualifica a Jerez2, la pole position MotoGP è ancora una volta di Fabio Quartararo. L’alfiere Petronas SRT si mette in evidenza presto, ma deve vedersela col futuro compagno di box Maverick Viñales. Proprio quest’ultimo stampa un giro da pole position sul finale, ma c’è un’uscita alla curva 7: giro cancellato, deve ‘accontentarsi’ della seconda casella in griglia di partenza. Ottimo risultato per Francesco Bagnaia, che completa la prima fila ed è top Ducati alla fine di queste qualifiche. Bene Valentino Rossi 4° davanti a Miguel Oliveira, miglior KTM in vista della competizione. Gara al via domenica 26 luglio alle 14:00, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Q1: Oliveira e Morbidelli in Q2, MM93 si ferma

Primo turno di qualifiche con nomi anche inaspettati, come ad esempio quello di Dovizioso, mentre Crutchlow e Rins devono fare i conti con le rispettive lesioni. Marc Márquez invece si ferma dopo le FP4, niente Q1 per lui: il suo Gran Premio è finito, non prenderà parte ad altri turni e lavorerà invece per rientrare a Brno. Svettano immediatamente Oliveira e Zarco, quest’ultimo poi sopravanzato da Morbidelli. Caduta ad alta velocità per Alex Márquez alla curva Pons (rider ok), fatto che pone fine ai tentativi di assalto al turno successivo. Miguel Oliveira e Franco Morbidelli blindano così il passaggio in Q2.

Q2: Ancora Fabio, Viñales si mangia la pole

Ben 57° C in pista accolgono i 12 piloti impegnati nella lotta per la pole position. Lotta serrata fin da subito tra quattro Yamaha, tre KTM, tre Ducati, una Suzuki ed una Honda. Emerge Viñales, che si colloca presto al comando della classifica dei tempi, mentre Oliveira esce solo negli ultimi minuti. Si chiude malamente invece la sessione di Pol Espargaró (a terra alla Michelin), un lungo compromette l’ultimo giro di Nakagami, mentre Quartararo (prima delle bandiere gialle), passa al comando. Maverick Viñales è da pole sul finale, ma c’è il passaggio oltre : cancellato il giro, rimane la seconda casella, mentre la prima piazza è ancora di Fabio Quartararo.