Moto3, Jerez2: Tatsuki Suzuki, pole position bis

Tatsuki Suzuki si ripete: pole sette giorni fa a Jerez, arriva il bis sempre sulla stessa pista. In prima fila Ai Ogura e Gabriel Rodrigo.

Tatsuki Suzuki ancora davanti a tutti. Il secondo round Moto3 consecutivo a Jerez vede nuovamente in pole il pilota giapponese sette giorni dopo il primo evento. Esulta SIC58 Squadra Corse, che ha operato un cambio di set up sulla sua moto e ripone grandi speranze in ottica gara. Non arriva la prima pole position per Ai Ogura, al comando fino a pochi secondi dalla fine e secondo in griglia, completa la prima fila Gabriel Rodrigo, miglior italiano Tony Arbolino, che scatterà dalla quinta casella. Gara al via domenica 26 luglio alle 11:00, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Q1: NESSUN ITALIANO PASSA IL TURNO

Si comincia con la Q1, in azione tutti i piloti rimasti fuori dalla top 14 dopo le ultime prove libere. Tra questi anche Antonelli, Fenati, Nepa, Rossi, Pizzoli e Foggia, mentre registriamo regolarmente in pista anche Filip Salač, a posto fisicamente dopo l’incidente di stamattina ed i dovuti controlli. Ed è proprio lui uno dei piloti che, con un ottimo assalto finale, riesce a sopravanzare gli italiani fino a quel momento in top4. Con lui passano il turno Ayumu Sasaki, Carlos Tatay e Ryusei Yamanaka.

Q2: SUZUKI BIS

Abbiamo la lista dei 18 piloti, la lotta per la pole position può cominciare. Dopo vari minuti di cambiamenti ecco che si porta in vetta Ogura, autore del miglior crono provvisorio davanti a Fernández e Rodrigo. I tempi si stabilizzano, sosta ai box per tutti, ed ecco che assistiamo all’assalto finale (non mancano costanti giochi di scie). Finisce anzitempo il turno di Migno, caduto alla curva Crivillé, mentre ecco arrivare la seconda pole consecutiva per Tatsuki Suzuki, che all’ultimo beffa il connazionale Ai Ogura, terza casella per Gabriel Rodrigo.