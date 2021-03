LIVE Qualifiche MotoGP del GP Qatar 2021. Segui in diretta Q1 e Q2 con aggiornamenti in tempo reali, tempi e classifica dal circuito di Losail.

18:08 – Alle spalle del duo Mir-Martin seguono Nakagami, Alex Marquez ed Enea Bastianini. 8° Luca Marini, 10° Danilo Petrucci, ultimo Lorenzo Savadori.

18:06 – Il campione MotoGP Joan Mir lima il suo tempo e balza in avanti in 1’53″7.

18:04 – Jorge Martin subito al comando in 1’53″8 seguito da Joan Mir in 1’54″036.

17:57 – Pochi minuti al via delle Qualifiche del GP Qatar 2021. Chi conquisterà la prima pole stagionale? Ducati e Yamaha sembrano le grandi favorite.

Il riassunto delle FP4

17:53 – Le FP4 si chiudono con il best lap di Vinales in 1’54″1. Ancora una volta Yamaha dimostra che la top speed non è tutto, né sul giro veloce né sul passo gara. 2° Zarco a 218 millesimi. 3° Fabio Quartararo a 377 millesimi. Seguono Oliveira, Aleix Espargarò, Mir e Morbidelli. Chiudono la top-10 Bradl, Nakagami e Rins.

17:48 – Balzo in avanti per KTM che con Miguel Oliveira si appiglia al 3° posto provvisorio a 163 millesimi dal francese del team Pramac.

17:41 – Zarco al comando in 1’54″3, segue Maverick Vinales a 8 millesimi.

17:35 – Nuovo record di velocità firmato da Johann Zarco: il francese del team Pramac raggiunge i 362,4 km/h.

17:33 – Prime prove “simbiotiche” fra Valentino Rossi e Franco Morbidelli. I due amici del team Yamaha Petronas SRT girano insieme nelle FP4. Il Dottore, in lieve ritardo rispetto all’italobrasiliano, segue la scia del suo allievo. Entrambi in pista con la hard al posteriore, quasi tutti con la morbida. “Soft-soft è la scelta privilegiata da tutti, qualcuno prova soluzioni diverse – spiega Piero Taramasso -. La doppia morbida richiede un buon bilanciamento della moto altrimenti si degradano facilmente“.

17:30 – Si accendono i riflettori sul circuito di Losail. Ricordiamo che la gara MotoGP di domani prenderà il via alle 19:00 ora italiana.

Il riepilogo delle FP1-2-3

Prima sessione di qualifiche MotoGP in questa stagione 2021. Sul circuito di Losail sono le Ducati a farla da padrona nella classifica combinata dei tre turni di prove libere decisivi per l’accesso diretto alla Q2. Jack Miller, dopo il giro record nei test IRTA, ha stanziato il miglior giro nel corso delle FP2 fermando le lancette in 1’53″387. Staccato di appena 35 millesimi il compagno di box Pecco Bagnaia, 4° Johann Zarco con la GP21 del team Pramac. Ad interrompere la scia rossa ci pensa la Yamaha di Fabio Quartararo, 3° con un distacco di 153 millesimi.

Entrano direttamente nella Q2 la Suzuki di Alex Rins, le tre Yamaha di Maverick Vinales, Franco Morbidelli e Valentino Rossi. Denro anche l’Aprilia di Aleix Espargarò che assicura di poter lottare per le prime posizioni in questo turno di qualifiche MotoGP in Qatar. Decima piazza per l’unica Honda in top-10, quella di Pol Espargarò che, nonostante le due cadute del venerdì, ha strappato un biglietto per la seconda manche. Fuori di un soffio, invece, il campione in carica Joan Mir che registra un gap di soli 13 millesimi dal catalano della Honda. Inutili le FP3 dal momento che alla luce del sole, con oltre 50°C di temperatura dell’asfalto, è stato impossibile migliorare i tempi. Alla luce dei riflettori i tempi si abbassano sensibilmente!

Sarà una Q1 combattuta, in cui il maiorchino con la GSX-RR dovrà fare i conti con Alex Marquez, Taka Nakagami e Jorge Martin. Nessuna delle quattro KTM RC16 riesce ad accedere direttamente alla Q2. Sin dalla preseason il tracciato di Doha si è mostrato terreno ostico per il costruttore austriaco. Nella combinata dei primi tre turni di prove libere bisogna scendere fino alla 16esima piazza per trovare un prototipo arancione, quello di Brad Binder. Week-end in salita per Lorenzo Savadori (Aprilia) che deve ancora smaltire i problemi alla spalla. Il distacco dal best lap è di oltre 2 secondi.

