LIVE Qualifiche del GP di Portimao 2021. Segui in diretta Q1 e Q2 con aggiornamenti in tempo reale, tempi, classifica e commenti dal circuito portoghese.

15:01 – Si chiude la quarta sessione di prove libere. Quartararo al comando in 1’39″7 davanti a Oliveira e Zarco. 4° Vinales seguito da Bagnaia, Morbidelli, Alex Marquez e Miller. Chiudono la top-10 Marc Marquez e Mir, 15° Valentino Rossi.

14:55 – All’anteriore si oscilla fra hard e media. Piero Taramasso, boss Michelin: “Valentino ha provato la dura all’anteriore e dice di avere un buon feeling. Per le Ducati vedo bene la doppia media, la hard va bene per quei piloti più aggressivi sull’anteriore, come Honda e KTM. La hard è disegnata per le alte temperature, oltre i 30°C, e può avere un rendimento migliore rispetto alla media“.

14:50 – 10 minuti alla fine delle FP4 di MotoGP. Il miglior crono provvisorio è di Fabio Quartararo in 1’39″8, seguito da Oliveira, Zarco e Miller raccolti in meno di tre decimi.

14:45 – Jorge Martin non è l’unico infortunato. Nella giornata di ieri Taka Nakagami ha riportato una brutta caduta che gli sta provocando molti fastidi. Il pilota del team LCR Honda proverà a scendere in pista dopo le infiltrazioni.

14:40 – Sul circuito portoghese si registrano temperature di 25°C dell’aria e 38°C dell’asfalto.

Il riassunto delle FP1-2-3

Sabato di qualifiche MotoGP a Portimao, terzo Gran Premio della stagione 2021. La FP3 si è chiusa con un incidente da brivido per Jorge Martin che, a cinque minuti dal termine, è caduto in curva 7. Demolita la sua Ducati Desmosedici, il madrileno del team Pramac Racing viene considerato ‘unfit’ e dice addio al GP del Portogallo. Dopo essere stato trasportato al Centro medico del circuito si è reso necessario trasportarlo in ospedale a Faro con un elicottero per ulteriori accertamenti. La diagnosi attuale è trauma cranico, trauma multiplo grave e possibilità di diverse fratture alla mano e alla caviglia. Per lui sarà necessario un doppio intervento chirurgico.

Nella classifica combinata delle FP1-2-3 è Fabio Quartararo a firmare il best lap in 1’39″044, davanti a Franco Morbidelli che sembra tornato agli splendori della scorsa stagione MotoGP. Ben quattro le Ducati che entrano direttamente alla Q2, ad esclusione di Enea Bastianini e l’infortunato Jorge Martin. Nella top-10 anche la Suzuki di Alex Rins, l’Aprilia di Aleix Espargarò e la KTM di Miguel Oliveira. Entra per un soffio anche la Yamaha factory di Maverick Vinales.

Sarà una Q1 fortemente combattuta e incerta quella di Portimao. A giocarsi i due posti liberi per la manche successiva il campione MotoGP Joan Mir, Valentino Rossi, Danilo Petrucci. E le quattro Honda, compresa quella di Marc Marquez. Il fenomeno di Cervera non ha obiettivi in questo Gran Premio e, dopo un venerdì di grande livello, il braccio destro inizia a dare qualche fastidio. La lunga assenza dalle piste inizia a farsi sentire e la gomma soft non è certo il suo punto forte. Ma essere qui in Portogallo è già una grande vittoria per il pluricampione e per la Honda.