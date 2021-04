Moto3 GP Portimao: È pole per Andrea Migno, 2° Dennis Foggia

Andrea Migno mette il suo sigillo in qualifica a Portimao, davanti al connazionale Dennis Foggia. Terza piazza per Jeremy Alcoba (domani dalla pit lane per sanzione).

Brilla il tricolore nelle qualifiche Moto3 dell’Autódromo do Algarve di Portimao. Andrea Migno continua a mettersi in evidenza ed oggi mette la sua firma nel turno cronometrato del Gran Premio del Portogallo. Prima casella per l’alfiere Snipers, che precede un altro nostro portacolori, Dennis Foggia, mentre in terza piazza c’è Jeremy Alcoba, che domani però scatterà dalla pit lane per la rissa a Doha assieme a McPhee. E forse non saranno le uniche sanzioni… Gara al via domenica alle 12:20 ora italiana.

Q1: passano Fenati, Sasaki, Salac e Fernandez

Come sempre si comincia con la prima sessione di qualifiche, che vede in azione anche i nostri Fenati, Rossi e Nepa. Ci sono quattro posti liberi per completare la lista dei piloti in Q2, è da subito lotta serrata per assicurarseli. A referto un incidente sul finale per Toba (curva 5), mentre Romano Fenati passa al secondo turno di qualifiche col miglior crono, seguito da Ayumu Sasaki, Filip Salac e dal rookie Adrián Fernández.

Q2: Andrea Migno in pole!

Abbiamo i 18 piloti in lista, scatta la lotta per la pole position sulle montagne russe di Portimao. Continua a farsi vedere Migno per i nostri colori, ma in agguato ci sono anche il duo Gresini, García, i ragazzi Petronas… I tempi si congelano a circa cinque minuti dalla fine, con tutti ai box prima del ritorno in pista e quindi dell’assalto finale. Non manca un po’ di confusione (arriveranno sanzioni?), più un incidente alla curva 3 tra Rodrigo e Salac. Per il resto è lotta serrata, ma alla fine è Andrea Migno a conservare la prima casella e quindi ad assicurarsi la pole position! Dennis Foggia completa un duo italiano, terza piazza per Jeremy Alcoba (che però partirà dalla pit lane) .

Foto: motogp.com