A Ducati piace il Red Bull Ring e non sembra perdere occasione per ribadirlo. Sette Rosse su otto in top ten provvisoria sono certo un ottimo segnale, con al comando uno scatenato Johann Zarco ancora a caccia di quella prima vittoria MotoGP. Ma non bisogna dimenticare Fabio Quartararo, che sta facendo di nuovo gli straordinari e piazza così la sua M1 in mezzo all’armata di Desmosedici all’attacco. Aleix Espargaro invece a sorpresa è fuori dai primi 10… Il racconto live del secondo turno di prove libere del venerdì in Austria.

LIVE MotoGP Prove 2

14:59 – Tre Ducati, Fabio Quartararo, quattro Ducati. Testa a testa tra le Rosse ed il campione in carica. Aprilia al momento c’è solo con Maverick Vinales, guizzo KTM con Brad Binder in top ten.

14:55 – Fortunatamente la pioggia s’è subito fermata, non ostacolando quindi gli ultimi 10 minuti all’attacco.

14:51 – Quintetto tutto Ducati al comando! Cade Raul Fernandez alla nuova chicane.

14:49 – Finale prematuro per Miguel Oliveira, scivolato alla curva 9.

14:48 – Triplo guizzo Ducati con Jorge Martin, che vola in testa, Johann Zarco e Jack Miller.

14:44 – Ritorna la pioggia al Red Bull Ring, pur in forma leggera. I piloti stanno tornando in pista con le slick.

14:37 – Al pilota portoghese infatti è stata fatta una nuova offerta. “I vertici stanno spingendo, i negoziati non si sono mai interrotti” ha confermato Hervé Poncharal a motogp.com. Il GP a Misano è la scadenza per l’annuncio del secondo nome.

14:35 – Come detto, Tech3 si lega a GasGas per il 2023, con Pol Espargaro primo pilota. Oltre a Remy Gardner ed Augusto Fernandez, c’è una terza opzione per il secondo nome: KTM non abbandona l’idea di convincere Miguel Oliveira.

14:27 – La classifica provvisoria vede Fabio Quartararo in vetta, seguono Alex Rins e Pecco Bagnaia. Aleix Espargaro è in coda!

14:20 – In pochi minuti la classifica è totalmente rivista rispetto al mattino, solo due piloti non si sono ancora migliorati. Ma è solo questione di tempo.

14:15 – Dal #93 anche un primo commento sulla nuova chicane. “Per il ritmo ed il layout della pista non è naturale, ma come sicurezza va molto meglio. Sarà un altro punto da sfruttare per i sorpassi, ma è anche un punto in cui sarà facile sbagliare.”

14:13 – Marc Marquez attento osservatore al box. “Non è che mi piaccia molto” ha scherzato il pluricampione Honda a motogp.com.

14:10 – Semaforo verde, si comincia!

14:00 – Al mattino ha brillato invece Jack Miller su Johann Zarco. Si riparte da qui per un turno importante in ottica qualifiche, potrebbe tornare la pioggia per le FP3…

13:50 – Osservati speciali sono certo i tre in vetta in classifica iridata. Fabio Quartararo per il momento s’è ben comportato nelle FP1, lontani dalla top ten invece sia Pecco Bagnaia che Aleix Espargaro.

13:45 – Situazione differente rispetto alle condizioni miste incontrate nelle prime libere. Potrebbero esserci quindi svariati stravolgimenti.

13:40 – Annunciate grandi novità per il team Tech3 di Hervé Poncharal. Nel 2023 inizia la collaborazione con GasGas, torna Pol Espargaro. I dettagli.

Premessa

Ducati in bella evidenza nella prima sessione di prove libere al Red Bull Ring. Ma non con Pecco Bagnaia, solo 16° nelle FP1, mentre il colore rosso svetta con Jack Miller e Johann Zarco. Fabio Quartararo ha chiuso col 5° tempo, ottima mattinata per Andrea Dovizioso, che su questo circuito ha vinto parecchio. Indietro Aleix Espargaro, appena dietro alla Desmosedici di Bagnaia. Valori confermati anche nel pomeriggio o cambierà qualcosa? Vediamo cosa succede nel secondo turno di libere MotoGP.

Foto: Valter Magatti