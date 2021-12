Leopard Racing si è aggiudicato all'asta il Circuito Internazionale di Viterbo e prepara l'assalto alla MotoGP. Il team di Flavio Becca pensa in grande...

Due settimane fa si è conclusa l’asta al Tribunale di Viterbo per la vendita del Circuito Internazionale. Leopard si è aggiudicata l’acquisizione per una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro. Il patron Flavio Becca ha giocato al rialzo fino all’ultimo vincendo la sfida con Autocentri Balduina, che aveva intenzione di accaparrarsi il circuito per eseguire dei test drive per Porsche e altri marchi del Gruppo Volkswagen. Secondo le nostre fonti Leopard starebbe pensando di realizzare un proprio Reparto Corse e una base logistica mai visti fino ad oggi. L’obiettivo, come avevamo anticipato mesi fa, è gettare le fondamenta per approdare in MotoGP.

A questo punto si dovrebbero liberare un team e sulla graticola c’è il team Yamaha RNF. Razlan Razali ha firmato un solo anno di contratto con la Casa di Iwata, entro giugno dovrà dare risposte chiare a Lin Jarvis e ai vertici giapponesi. Servono solidità finanziaria e risultati, questi ultimi saranno affidati ad Andrea Dovizioso, con Darryn Binder che dovrà farsi le ossa. Leopard Racing potrebbe così acquisire la squadra di Razali qualora qualcosa dovesse andare storto.

Il team di Christian Lundberg ha sempre mostrato un grande fiuto. Esordio nel 2015 e subito vittoria mondiale con Denny Kent. Nel 2016 entra anche in Moto2, mentre nella classe inferiore schiera tre nomi che presto sarebbero diventati importanti: Fabio Quartararo, Joan Mir e Andrea Locatelli. Nel 2017 partecipa solo alla classe cadetta e vince il titolo iridato con Joan Mir. Nel 2018 schiera Enea Bastianini e Lorenzo Dalla Porta, quest’ultimo si confermerà campione l’anno dopo. Nel 2021 Dennis Foggia chiude secondo alle spalle di Pedro Acosta. In un futuro non troppo lontano c’è la ferma intenzione di entrare in MotoGP.

