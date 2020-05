Jorge Lorenzo: “Tra Valentino e Marc relazione peggiorata in Argentina”

Jorge Lorenzo ritorna sul conflitto tra Valentino Rossi e Marc Marquez del 2015: "Da quel momento il loro rapporto è cambiato".

Jorge Lorenzo ha reso omaggio ad una sua fedelissima fan di nome Akiko che ha perso la vita dopo una lunga malattia. La tifosa di origine giapponese ha seguito l’ex campione MotoGP in mezzo mondo, fino all’ultimo saluto a Motegi nel 2019. Bel gesto quello del pentacampione che ha postato alcune foto insieme nel paddock. “Sono dispiaciuto dopo aver scoperto che Akiko, una delle mie più grandi tifose, ci ha lasciato. Queste foto sono una rassegna della sua gioia permanente, positivismo e lealtà nei miei confronti che mi ha sempre mostrato e che non dimenticherò mai. Un grande abbraccio da parte mia e del fan club alla sua famiglia e ai suoi amici“.

In un quiz rapido preparato da Motogp.com Jorge Lorenzo svela i suoi gusti e svela quale sia stata la sua stagione preferita. “1998. Sono un fan di Max Biaggi, ha fatto la sua prima gara in 500cc e ha vinto. Poi c’è stata una grande battaglia con Doohan per il campionato fino alle ultime gare“. Il tester Yamaha si definisce “competitivo, perfezionista, curioso“, afferma di preferire la spiaggia alla montagna, il telaio alla potenza del motore. Non gli piace alzarsi presto, si trova più a suo agio sull’asciutto rispetto al bagnato e ritiene di saper gestire bene le gomme morbide.

Nelle ultime ore l’ex pilota della MotoGP ha anche risposto ad alcune domande su BT Sport, dove ha rispolverato la querelle tra Valentino Rossi e Marc Marquez cominciata nel GP di Rio Hondo 2015. “Penso che in Argentina sia finita la buona relazione che c’era tra loro. Da quel momento in poi il rapporto è cambiato. Valentino ha avuto l’opportunità di vincere un Mondiale dopo il 2009“. Alla fine tra i due litiganti il terzo gode e Jorge Lorenzo si aggiudicò il suo ultimo titolo iridato nell’ultima gara a Valencia, là dove a distanza di quattro anni ha annunciato il suo addio.