Jorge Lorenzo: test privato a Misano sulla Ducati Panigale di Pirro

Jorge Lorenzo è in questi giorni a San Marino dove ha fatto visita per la prima volta alla città all’indomani di due test davvero speciali sul circuito del Mugello e Misano. Nonostante l’addio alla MotoGP alla fine della stagione 2019 il cinque volte campione del mondo non ha mai tagliato il cordone ombelicale con il motorsport. Continua a fare visita al paddock, anche come inviato di Dazn, e corre con le quattro ruote nella Porsche Cup Italia, dove va alla ricerca dela sua prima top-10. E di tanto in tanto non manca qualche giro in moto…

Jorge Lorenzo in pista a Misano

Il pilota spagnolo ha indossato la tuta e il casco ed è sceso in pista al Mugello per partecipare al Vmoto Soco Proday 2022, marchio di cui Jorge è ambassador in tutto il mondo. L’azienda di moto elettriche si è riservata la pista toscana per invitare i propri clienti a scoprire le ultime novità del suo catalogo e godere di un’occasione unica: condividere l’asfalto con alcuni mostri sacri del motociclismo come Troy Bayliss, lo stesso Jorge Lorenzo e il collaudatore Ducati Michele Pirro. Ha approfittato del suo viaggio in Italia per recarsi anche al Circuito di Misano in compagnia del tester pugliese, affiancandolo in un’uscita sulla Panigale V4S. Michele non ha esitato a prestare la sua moto privata a Jorge Lorenzo per mostrargli il potenziale della Superbike italiana.

“Questa V4 è una bella bestia“, ha scritto il maiorchino sui suoi social insieme a un video in cui appare lasciando i box del tracciato adriatico. Il collaudatore della Ducati ha scherzato scrivendo di averlo “fatto risalire su una Ducati“. A quanto pare il test privato ha fatto venire l’acquolina in bocca all’ex pilota di Yamaha, Ducati e Honda, che si definisce “libero” alla proposta di Michele Pirro. Del resto il ruolo di collaudatore è nelle corde di Jorge che nel 2020 ha ricoperto questo ruolo per Yamaha, prima di essere sostituito da Cal Crutchlow.