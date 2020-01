Jorge Lorenzo ritira una Pagani Huayra Roadster

Jorge Lorenzo ritira il suo nuovo gioiellino: una Pagani Huayra Roadster del valore di oltre 2 milioni di euro, realizzata in soli 100 esemplari.

Jorge Lorenzo non smette mai di stupire con il suo atteggiamento un po’ dandy. Nell’attesa di ufficializzare il sì alla Yamaha in veste di collaudatore svela il suo nuovo gioiellino: una Pagani Huayra Roadster, realizzata in soli 100 esemplari. Una supercar da oltre 2 milioni di euro, con motore V12 6.0 litri da 764 CV di derivazione Mercedes AMG, capace di toccare i 370 km/h.

Il pentacampione maiorchino va ad aggiungere un altro pezzo da novanta alla sua collezione privata, che vanta tra le altre una Ferrari LaFerrari e una Porsche GT3RS. “Ho dovuto aspettare oltre due anni ma l’attesa è valsa la pena! Orgoglioso di essere uno dei 100 proprietari di questo capolavoro su ruote chiamato Pagani Huayra Roadster. Grazie Horacio e tutto il tuo team per questa esperienza indimenticabile, mi hai reso molto felice”.

Ancora una volta Jorge Lorenzo sorprende tutti con un colpo a sorpresa, dopo aver annunciato l’addio alla MotoGP nell’ultimo week-end di Valencia. Non ha mai smesso di allenarsi in palestra e non nasconde il suo fisico scolpito. Tra un mese esatto prenderanno il via i primi test ufficiali del 2020, la possibilità di vederlo in pista sembra abbastanza remota. Ma nei prossimi giorni potrebbe stupire ancora una volta con una notizia attesa ormai da settimane.