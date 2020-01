Jorge Lorenzo ricorda Marco Simoncelli nella giornata in cui avrebbe dovuto compiere 33 anni. Il post conferenza dell'Estoril resta solo un bel ricordo.

Jorge Lorenzo e Marco Simoncelli non erano grandi amici. Più volte il maiorchino aveva criticato lo stile di guida troppo azzardato del pilota di Coriano. Emblematica la conferenza post gara di Estoril nel 2011. In quell’occasione il campione del mondo Yamaha aveva definito il SIC un “pilota troppo aggressivo“. Tra i due erano nate scintille in pista già l’anno prima nel corso del GP di Valencia. “Non è un problema, se non succede nulla in futuro“, aveva aggiunto Jorge.

A quel punto Marco, che aveva sempre la risposta in canna, ha replicato: “Hai toccato un sacco di volte altri piloti. Quante volte è successo a me di non cadere o toccare qualcuno?“. Le risate in sala stampa avevano dato un certo fastidio allo spagnolo divenuto paonazzo. “Non c’è niente da ridere, il nostro è uno sport pericoloso, guidiamo moto a 320 km/h e rischiamo la vita: qui non siamo nelle minimoto“. Una sceneggiata rimasta nella storia, ma su cui il tempo ha poi posato una pietra. Ieri Marco Simoncelli avrebbe compiuto 33 anni se quel maledetto incidente a Sepang non gli avesse spezzato la vita.

Sui social in tanti hanno voluto ricordare il SIC e tra questi anche Jorge Lorenzo. “Anche se ieri non ce l’ho fatta, oggi voglio ricordare il #Sic. Ora avresti 33 anni. Data la mia natura ultra competitiva, non sono mai stato amico di nessun rivale e se sono sincero io e te il massimo contatto che abbiamo avuto è durante i nostri scontri in pista. Sei stato di gran lunga il più coraggioso di noi – ha aggiunto il pentacampione – e sempre mi impressionava il modo in cui riuscivi a ridurre nelle frenate tutto il distacco che, a causa delle tue dimensioni, prendevi nei rettilinei. Non sono uno che piange molto e non ho pianto per molte persone. Ma quel 23 ottobre 2011 che ricorderò per sempre, ho pianto per te. Marco Simoncelli, eterno 58“.