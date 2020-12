Jorge Lorenzo diventa showman: il Corvo arriva in finale

L'ex pilota MotoGP Jorge Lorenzo ha partecipato al programma televisivo 'Mask Singer'. Nei panni del Corvo si improvvisa cantante arrivando in finale.

Jorge Lorenzo ha vestito i panni dello showman nel programma televisivo ‘Mask Singer’, che ha celebrato il suo gran finale lo scorso mercoledì. Prima di recarsi a Dubai per una lunga vacanza lontano dal freddo di Lugano, il pentacampione ha partecipato in gran segreto al programma in onda su Antena 3. Insieme a lui c’erano Toni Cantó, Genoveva Casanova e la vincitrice, l’attrice Paz Vega.

Fino all’ultima puntata l’identità dell’ex pilota MotoGP è rimasta segreta sotto la maschera de “El Cuervo”. Tanti fan sono riusciti a identificarlo solo grazie ad alcuni dettagli: le origini galiziane (di suo padre), la foto con Leo Messi, il tono di voce, indizi legati alla sua carriera. “Ebbene sì, io ero il Corvo!“, ha scritto Jorge sui suoi social alla fine del programma. “Che esperienza cantare sotto la maschera del corvo in Mask Singer 3. Orgoglioso di essere riuscito a raggiungere la finale“, ha aggiunto l’ex pilota spagnolo. “Ho sempre cantato abbastanza bene. Non a livello professionale, ma nel karaoke. Se arriva un’opportunità per cantare, la colgo“.

A proposito dei dettagli per svelare la sua vera identità Jorge Lorenzo ha commentato: “Le cornamuse erano perché mio padre è galiziano e la samba perché ho vinto il mio primo GP in Brasile“. Nella prossima stagione MotoGP forse non rivedremo il maiorchino, ma dal momento che non è nuovo a sorprese guai a scommetterci. Dopo la breve parentesi come collaudatore Yamaha e il mancato accordo con Aprilia, potrebbe prendersi un anno sabbatico per poi ritornare con un ruolo importante. Per adesso meglio godersi il sole di Dubai.