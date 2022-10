Jack Miller in casa farà per conto suo “Giochi Ducati? Io tiro a vincere”

Fresco di nozze con la sua Ruby, ora l’emozione del GP di casa. Jack Miller sta vivendo davvero un bel momento sia nella sua vita privata che in MotoGP. Vuole chiudere al meglio l’avventura con Ducati e gli ultimi solidi risultati sono segnali importanti di questa tendenza. Ora si torna a Phillip Island per la prima volta in tre anni, il pilota #43 potrà contare su un tifo scatenato e certamente punterà a migliorare il 3° posto dell’edizione 2019. Questo, più il fatto che matematicamente è ancora in lotta per il titolo, lasciano poco (nessuno?) spazio ad eventuali giochi di squadra in favore del compagno di box.

Zarco show, Miller ringrazia

La festa svolta la settimana scorsa a Townsville ha visto, oltre a familiari ed amici dei due sposi, anche piloti del paddock MotoGP, come ad esempio i fratelli Binder con le rispettive fidanzate. Ma l’anima della festa è stato Johann Zarco, che ha dimostrato ancora una volta di essere un musicista provetto. “Siamo riusciti ad ingaggiarlo ed a risparmiare un po’ per il cantante” ha scherzato Jack Miller in merito. “Ma ha fatto davvero un gran lavoro, ha un futuro dopo le corse!” Vedere per credere, date un’occhiata al video pubblicato in questi giorni sui social.

VIDEO Johann Zarco mattatore al matrimonio di Jack Miller e Ruby Mau

“È un momento fantastico per me, per la nostra vita” ha commentato Miller, più seriamente ma sempre col sorriso. Ora però bisogna tornare immediatamente a pensare alla MotoGP, tocca a Phillip Island. Dopo l’emozionante parata assieme a Gardner e Binder, manca poco per le prime prove libere e quindi per il ritorno in azione sul mitico tracciato australiano. Sarà il primo GP in casa con la Ducati rossa, il pensiero va subito al suo illustre predecessore Casey Stoner, che con la Desmosedici di quel colore ha vinto ben quattro volte.

Giochi di squadra? Non in casa

Fabio Quartararo comanda la classifica generale con Pecco Bagnaia a soli due punti di ritardo, mentre Jack Miller occupa il 5° posto. La matematica lo tiene pienamente in corsa, ma “40 punti di distanza non sono esattamente l’ideale.” Così l’australiano commenta l’attuale situazione iridata, bisogna però ricordare il suo ottimo stato di forma attuale. “Mi sto divertendo molto in sella alla moto” ha infatti sottolineato. “Voglio solo continuare così, oltre a portare a casa buoni risultati. Vediamo poi a che punto siamo.” Più avanti c’è appunto il compagno di box, al centro delle tante discussioni sui giochi di squadra o meno. L’ultima dopo il GP in Thailandia, con Bagnaia e Johann Zarco bersagliati dai ‘leoni da tastiera’ per questo motivo. E Jack Miller cosa farà? “Intanto non devo fare niente di stupido” ha puntualizzato il #43 del Ducati Team. “Ma il sogno di ogni pilota è vincere il GP di casa. Se si presenta l’occasione domenica non ho dubbi, ci proverò.” L’ultimo trionfo firmato Stoner risale al 2012, i tifosi australiani non aspettano altro.

Foto: motogp.com