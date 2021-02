Fausto Gresini, il 27 febbraio la cerimonia per l’ultimo saluto ad Imola

L'ultimo saluto a Fausto Gresini avverrà domani a Imola. Una cerimonia privata, ma trasmessa anche via streaming dalla squadra.





Si svolgeranno domani 27 febbraio i funerali di Fausto Gresini. L’ultimo saluto all’ex pilota e boss del team omonimo in MotoGP avverrà ad Imola, sua città natale. Una cerimonia che chiaramente avrà luogo in forma privata a causa delle restrizioni per l’attuale emergenza sanitaria.

Chi volesse però potrà ‘partecipare’ alla cerimonia, seppur in modo differente. Gresini Racing, d’accordo con la famiglia, ha deciso di trasmettere la cerimonia in diretta streaming. Quindi chi volesse seguire potrà collegarsi sulla pagina Facebook della squadra a partire dalle ore 10:00 di domani.

La struttura di Fausto Gresini, in risposta alle tante domande pervenute, ha reso noti alcuni dati. È possibile infatti effettuare una donazione al 10º piano di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna. Vale a dire, il luogo in cui il due volte iridato 125cc è rimasto ricoverato fino alla sua scomparsa. Sulla pagina del team trovate tutte le informazioni.