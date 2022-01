Esce dal coma dopo un incidente: “Mi ha svegliato Marco Simoncelli”

Un 20enne di Iglesias fuori dal coma dopo oltre un mese. Al risveglio ha raccontato di aver visto Marco Simoncelli: "Ma non sapevo chi fosse".

Dalla Sardegna arriva una bella notizia e porta la firma di Marco Simoncelli. A Iglesias un ragazzo ventenne di nome Marco Sias era finito in coma dopo un incidente con il monopattino. A distanza di oltre un mese si è risvegliato e ha raccontato di aver visto il Sic, che lo ha rassicurato che tutto sarebbe andato per il meglio. Una vicenda che forse troverà tanti scettici, ma viene la pelle d’oca se si pensa che il ragazzo non era un appassionato di MotoGP e ha scoperto solo in seguito che si trattava di Simoncelli.

Come riporta il quotidiano ‘L’Unione Sarda’ Marco era stato operato lo scorso novembre alla testa per delle emorragie cerebrali. Finito in coma si è risvegliato pochi giorni fa e ha raccontato cosa ha visto prima di aprire gli occhi. “Ho fatto delle ricerche sulla moto che ho visto mentre ero incosciente e ho riconosciuto che era Marco Simoncelli. Sono rimasto molto colpito perché non lo conoscevo, non avevo mai sentito parlare di lui e non seguo lo sport“.

Il campione di Coriano sarebbe apparso con la sua inconfondibile capigliatura riccia, con un cerotto sul naso, seduto su una moto con il numero 58. Secondo quanto riporta il ragazzo lo avrebbe tranquillizzato durante il coma dicendogli che tutto si sarebbe risolto. “Mi ha detto che stavo bene e di non preoccuparmi, perché mi sarei risvegliato“. Simoncelli aveva 24 anni quando è scomparso nel novembre 2011 sul circuito di Sepang. E da allora non ha mai abbandonato i cuori degli appassionati di moto. Ma a quanto pare ha saputo entrare anche nei cuori di chi non lo ha mai visto correre in pista.