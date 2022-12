Ducati, Dall’Igna elogia Bagnaia: “Farà la storia”. Ma non chiude a Marquez

Ducati è tornata a conquistare il titolo piloti MotoGP quindici anni dopo l’ultimo trionfo e uno degli uomini chiave di questo successo è sicuramente Gigi Dall’Igna. L’ingegnere veneto, arrivato in rosso nel 2014, è stato fondamentale.

Dopo aver vinto tanto con Aprilia tra 125, 250 e Superbike gli mancava solo l’affermazione nella classe regina del Motomondiale. Probabilmente immaginava che arrivasse un po’ prima, però alla fine la corona è stata conquistata. Ci ha pensato Francesco Bagnaia a interrompere il lungo digiuno e a diventare il secondo campione ducatista in MotoGP dopo Casey Stoner.

Ducati, Gigi Dall’Igna elogia Pecco Bagnaia

Dall’Igna in una bella intervista rilasciata ai colleghi di Marca ha ammesso che non c’erano garanzie di successo quando scelse di puntare su Bagnaia: “Quando investi sui giovani, sai che sono bravi e hanno talento, però poi può succedere di tutto. Inoltre, la MotoGP è una categoria difficile. Con Pecco abbiamo fatto la scelta giusta“.

Il dirigente Ducati racconta di aver particolarmente apprezzato il pilota di Chivasso quando militava ancora nella classe minore del Motomondiale: “L’ho scelto perché ha passato due anni in Moto3 con una moto non competitiva e ha vinto delle gare. Mi piacciono i piloti che non si lamentano e che cercando di fare risultati indipendentemente dalla moto che hanno. Questa è una caratteristica che devono avere i campioni. Così ho capito che Pecco poteva fare grandi cose“.

Bagnaia ha conquistato il suo primo titolo in MotoGP e Dall’Igna è convinto che possa laurearsi anche altre volte campione: “È uno che può fare la storia. Sta affinando ogni cosa. Se elimina qualche piccola imperfezione, può fare la differenza in maniera incredibile“.

Ducati e Marc Marquez: cosa succederà?

All’ingegnere veneto è stato domandato anche se si debba avere paura di un Marc Marquez al 100% ed è stato molto sincero nella risposta: “Marquez fa sempre paura. Chi non ha paura è semplicemente pazzo. Ma abbiamo un pilota che, se si libera di alcune cose, può fare la differenza come Marc“.

Dall’Igna ha grande fiducia in Bagnaia, a maggior ragione dopo il successo del 2022. Ma a proposito di un eventuale passaggio di Marquez in Ducati si è così espresso: “Nella vita non si può mai sapere o dire. Magari sarà Pecco ad andarsene… Abbiamo un contratto di due anni, il rapporto è meraviglioso e nei momenti difficili abbiamo saputo aiutarci a vicenda. Sarebbe difficile, ma… Nella vita non si sa mai“.

Marc e Pecco hanno contratti che scadono nel 2024. Poi si vedrà cosa accadrà. Intanto il direttore generale Ducati ammette di aver osservato con grande interesse un pilota che ha brillato nell’ultimo campionato Moto3 e che l’anno prossimo sarà in Moto2: “Izan Guevara è un altro che in prospettiva può fare la differenza, perché ha fatto cose incredibili“.

Foto: Facebook