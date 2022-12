MotoGP, Bagnaia voce da campione: “Nel 2023 sono il grande favorito”

Pecco Bagnaia non vede l’ora di staccare la spina e andare in vacanza dopo questa lunga stagione MotoGP. Un anno sicuramente entusiasmante e vincente, ma a dir poco stressante, dal punto di vista tecnico, fisico, psicologico. Ha dovuto combattere contro i ritardi iniziali della Ducati GP22, contro se stesso per migliorarsi, contro le critiche del solito e immancabile manipolo di haters. Il campione piemontese è rimasto solidamente intatto dal punto di vista caratteriale, sicuramente ne è uscito temprato in vista del prossimo Mondiale. Gli avversari sono avvisati…

Pecco Bagnaia superstar

La vittoria del titolo MotoGP ha portato Pecco Bagnaia sulla cresta dell’onda dopo la gara di Valencia, acclamato in ogni angolo d’Italia e del mondo. Protagonista principale al Palacio de Congresos di Valencia dove si è tenuto il Gala dei FIM MotoGP Awards, ha ricevuto il Collare d’Oro dal CONI, ospite a Roma del presidente Sergio Mattarella, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Pesaro, è al centro dei riflettori dei FIM Awards a Rimini. Il 15 dicembre sarà ancora sotto i riflettori a Bologna per la festa in piazza organizzata da Ducati e poi sarà il momento di preparare la valigia e allontanarsi da tutto e tutti.

Il 25enne originario di Chivasso si è trasferito in provincia di Pesaro e Urbino nel 2014, vicino al mentore Valentino Rossi, per essere a due passi dal Ranch di Tavullia e nella Rider’s Land. Un territorio costellato di piste di ogni genere, su sterrato e asfalto, l’ideale per chi vuole allenarsi e restare a certi livelli. Bagnaia è anche un campione di vita, di carattere, di umiltà. “Io non voglio cambiare e provo a non farlo, essere se stessi è la cosa più giusta da fare. Tutta questa pressione di dover essere personaggio io non la capisco. Per me il personaggio nasce da solo, in base a come uno si comporta“, racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’. Come ci si sente nei panni del campione del mondo di MotoGP? “Ho metabolizzato il fatto di essere campione, anche se per capirlo completamente devo andare in vacanza. Andrò all’estero, ma la meta la tengo per me…“.

Pecco favorito per il MotoGP-bis

Il prossimo step sarà ripetere la grande impresa, ha le carte in regola, una Ducati Desmosedici che sicuramente saprà fare ancora la differenza. Gigi Dall’Igna e gli ingegneri di Borgo Panigale sono da tempo al lavoro sulla versione GP23 che vedremo nel prossimo test in Malesia a febbraio. Prima di quella data ci sarà la presentazione del team a Madonna di Campiglio dal 22 al 25 gennaio, per allora sapremo se Pecco Bagnaia applicherà il numero 1 sulla livrea o resterà fedele al 63. Alla ‘100 Km dei Campioni’ è sceso sull’ovale del Ranch con il numero da campione, forse una premonizione… “Ho fatto delle prove, mi sono visto bene con l’1, ma non ho ancora deciso niente. Credo che la decisione finale la prenderò alla presentazione del team“.

Per tenere a distanza i rivali bisognerà lavorare ancora una volta sul fattore umano oltre che tecnico. Troppe le cadute rimediate nel 2022, un margine di miglioramento che Pecco Bagnaia deve assolutamente sfruttare. “Oltre al titolo mi resta tutto ciò che abbiamo fatto, gli sbagli, le scivolate, le vittorie. Tutto questo ci servirà per ripartire più forte, perché se non lo facessimo significherebbe non avere capito nulla dei propri sbagli“. Ducati parte da favorita, o meglio… “Per me è Pecco il grande favorito per il 2023“. Prima di pensare al prossimo campionato bisogna però mettere in stand-by la mente, ricaricare le batterie, gettare a mare lo stress, godersi le vacanze natalizie con gli affetti più cari, una delle sue carte vincenti per confermarsi campione. “I regali sono qualcosa di personale che mi vengono fuori al momento giusto. A tanti ancora non ho pensato, ma comunque non lo direi, è qualcosa che tengo per me“.

Foto: MotoGP.com