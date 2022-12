Supersport, ufficiale: Bayliss e Kofler correranno col team D34G nel 2023

La griglia del Mondiale Supersport 2023 si sta via via sempre più definendo. Oggi è stato il team D34G ad annunciare i piloti che guideranno le due Panigale V2 955. Si tratta di Oliver Bayliss e Maximilian Kofler.

Oli è il 19enne figlio del leggendario Troy e avevamo già anticipato che avrebbe corso con la squadra di Davide Giugliano. Sarà al suo secondo anno nella categoria, dopo aver trascorso il 2022 con il team Barni Racing attraversando non poche difficoltà. Il miglior risultato è stato il sesto posto in Gara 2 a Estoril e poi ha ottenuto altri quattro piazzamenti in top 10. 65 punti totali e 16° posto nella classifica finale. Con un anno di esperienza alle spalle ha certamente il margine per fare meglio nel 2023.

Anche il 22enne austriaco ha debuttato in WSPP nel 2022 e con una Ducati Panigale V2, ma era quella del team CM Racing. Solo 2 i punti conquistati, quindi ha grande voglia di riscatto nella prossima stagione. Lui disputerà solamente le tappe europee (WorldSSP Challenge Europe).

Supersport 2023, Bayliss e Kofler entusiasti dell’avventura con D34G

Oli Bayliss è molto carico in vista della sua seconda stagione in Supersport, è fiducioso di potersi togliere delle soddisfazioni: “Sono super felice di iniziare la nuova stagione con la D34G Racing gestita da Davide Giugliano. Il 2023 sarà il mio secondo anno nella categoria WorldSSP e con la Ducati Panigale V2 955, quindi non vedo l’ora di costruire sull’esperienza fatta da rookie. Mi allenerò duramente durante per essere pronto per il primo test e non vedo l’ora di iniziare“.

Kofler a sua volta si dice contento della chance che gli ha dato la squadra italiana: “Sono davvero felice di unirmi al team D34G Racing. Sono anche grato a Davide e a tutto il gruppo per questa nuova opportunità dopo quello che è stato un primo anno molto impegnativo nel World Supersport. Si fidano di me per guidare la Ducati al massimo delle sue potenzialità e sono al settimo cielo: non vedo l’ora di iniziare! Possiamo fare molto bene“.

Il team manager Davide Giugliano spera di vivere un 2023 di buoni risultati e ha fiducia nella nuova coppia di piloti: “Abbiamo chiuso il 2022 in bellezza e con ottimi risultati, questo ci dà motivazioni in vista della nuova stagione. Entrambi i piloti hanno svolto un ottimo lavoro nel 2022 in sella alla Ducati, quindi diamo loro un caloroso benvenuto. Non vedo l’ora che inizi la stagione: i test inizieranno molto presto, nella seconda metà di gennaio”.