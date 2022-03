Dani Pedrosa e Valentino Rossi: appuntamento ai box di Imola e Misano

Non solo Valentino Rossi si lancia nelle corse automobilistiche e forse presto anche Jorge Lorenzo. Da oggi Dani Pedrosa non sarà solo collaudatore MotoGP per il marchio KTM ma anche pilota sulle quattro ruote. Al termine della sua carriera nel Motomondiale si è rivelato un perno centrale del nuovo progetto di Mattighofen trasferendo idee e i suoi preziosi feedback alla RC16, soprattutto in termini di telaio. Nella stagione 2021 ha preso parte anche alla sua prima wild card MotoGP in occasione del GP di Stiria, chiudendo al 10° posto e dimostrando di non aver perso la stoffa del campione.

Valentino Rossi e Dani Pedrosa a Imola

Da quest’anno rivedremo Dani Pedrosa in azione, ma non nella classe regina, bensì al Lamborghini Super Trofeo Europe composto da tre gare stagionali. Il pilota spagnolo gareggerà con una Huracán Super Trofeo Europe del team FFF Racing e saranno tre le date previste: dal 1° al 3 aprile a Imola, dal 1 al 3 luglio a Misano e nel mese di novembre in Algarve. Il destino vuole che in occasione degli appuntamenti italiani a Imola e a Misano Adriatico si ritroverà con Valentino Rossi che partecipa alla sua prima stagione nel GT WCE con il team Audi Wrt.

Due categorie differenti ma che condivideranno il medesimo circuito in orari diversi. “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con Lamborghini e il FFF Racing Team. È la mia prima esperienza su quattro ruote e, anche se ho ancora tanto da imparare, mi sento molto emozionato – ha commentato Dani Pedrosa -. Non vedo l’ora di imparare tutti i trucchi del mestiere e di iniziare a dare il massimo. La speranza ovviamente è di divertirmi“.

Farà coppia con il pilota Antonin Borga e beneficerà dell’aiuto dell’ex pilota di Formula 1, Vitantonio Liuzzi. Nel 2016 anche Andrea Dovizioso ha partecipato alla stessa competizione vincendo la gara Pro-Am. Per Dani Pedrosa non si tratta della prima esperienza automobilistica in assoluto: nel 2018 ha guidato una monoposto di Formula 1 insieme a Marc Marquez sul circuito del Red Bull Ring. Per il collaudatore KTM sarà una buona occasione per ritornare a stringere la mano all’ex rivale Valentino Rossi che correrà al volante di una Audi R8 GT3.