Dalla MotoGP alla Superbike: Remy Gardner sulla scia di Iker Lecuona

La situazione di Remy Gardner in MotoGP si fa subito difficile dopo aver raccolto 3 punti nelle prime sette gare. E guarda con un certo interesse alla Superbike. KTM Tech3 ha scommesso sul campione Moto2, ma il feeling con la RC16 si sta rivelando molto difficile da instaurare. In una fase della stagione in cui imperversa il mercato piloti la sua riconferma viene messa in dubbio, ancor più dopo le tensioni tra il suo manager Paco Sanchez e Pit Beirer. Nel GP di Le Mans ha rimediato una caduta che complica ulteriormente i colloqui per il suo contratto e a questo punto non è illecito pensare al Mondiale Superbike.

E’ già successo con Iker Lecuona e potrebbe ripetersi con il giovane australiano: il salto di un giovane pilota dalla MotoGP al WorldSBK, ipotesi a cui sta davvero pensando. “Non mi sto godendo la vita in questo momento. Ogni settimana ho un nuovo infortunio e nuove ferite“. Durante il test di Jerez Remy Gardner è stato violentemente sbalzato dalla sua KTM, ferendosi alla schiena e alle dita. “Ogni volta che provo a spingere finisco nel letto di ghiaia. Spero di ricevere presto degli aggiornamenti per la moto. Una settimana a casa mi farà bene per dimenticare tutto questo“.

Dalla MotoGP alla Superbike

Il suo contratto con la Casa austriaca prevede un diritto di prelazione che scade a fine giugno, poi sarà libero di prendere altre strade in caso di mancata riconferma. “Sono solo due decimi di secondo dietro a Miguel Oliveira – spiega a Speedweek.com -. Non penso che sia un pessimo risultato, ma alla fine spetta a KTM decidere. Se non mi vogliono più, andrò al Mondiale Superbike. Dopo i risultati finora ottenuti, sono ancora indeciso sul mio futuro“.

Pit Beirer fa sapere di volergli dare un altro di fiducia, a patto che il suo manager Paco Sanchez non dia ulteriori problemi con certe dichiarazioni pubbliche. “Ci piace molto Remy e vorremo continuare con lui. Ma sarebbe meglio se il suo manager non ci rimproverasse costantemente sui media. Quindi sarebbe più facile per noi prolungare il contratto“. Prima del passaggio di Iker Lecuona nel Mondiale Superbike, lo spagnolo ha avuto due anni per ambientarsi con la nuova categoria. Poi la decisione di fare spazio al campione e vicecampione (Raul Fernandez) della middle class che hanno preso il suo posto e quello di Danilo Petrucci.