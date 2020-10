Caso Iannone: la sentenza definitiva arriverà a metà novembre

Andrea Iannone deve attendere ancora per conoscere il suo destino. La sentenza definitiva dal TAS verrà notificata non prima del 15 novembre.

Un altro mese di attesa per conoscere il destino di Andrea Iannone. Nella giornata del 15 ottobre ha avuto luogo l’ultima udienza riguardo il caso di presunto doping dell’alfiere Aprilia, attualmente condannato a 18 mesi di sospensione. Il pilota di Vasto si è presentato davanti al Tribunale Arbitrale Internazionale di Losanna, che ora dovrà decidere in maniera definitiva in merito. La sentenza non verrà notificata prima del 15 novembre, compromettendo quindi definitivamente la stagione MotoGP.

Iannone chiede l’assoluzione piena, la WADA invece vuole l’estensione della pena a 4 anni. Di conseguenza si aprono vari scenari per il pilota italiano. In caso di assoluzione, tornerebbe subito in pista. Potrebbe avere la riduzione della sospensione ad un anno, quindi fino a dicembre 2020. La prima sospensione potrebbe essere confermata, nel qual caso rimarrebbe fermo fino a giugno dell’anno prossimo. Nel peggiore dei casi, 4 anni di sospensione, non potrebbe più correre fino a dicembre 2023.