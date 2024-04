Superbike, Iannone non si nasconde: “Provo a vincere in ogni gara”

Andrea Iannone ad Assen ha conquistato meno punti di quelli che immaginava. È stato un fine settimana non semplice, sia perché era al debutto assoluto al TT Circuit con la Superbike sia a causa delle difficili condizioni trovate. Il quarto posto di Gara 2 è stata una bella soddisfazione, arrivata dopo la caduta di Gara 1 (era sesto) e il deludente quindicesimo posto della Superpole Race. Ha chiuso in crescendo, da migliore rider delle squadre indipendenti.

Superbike Assen, l’analisi di Iannone

Il pilota del team Go Eleven è complessivamente soddisfatto della sua competitività in una situazione complicata come quella trovata in Olanda: “È stato un weekend davvero strano, perché il meteo è stato completamente pazzo. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Sabato ho fatto un errore, sfortunatamente, perché avevamo un buon potenziale ed eravamo messi meglio rispetto a domenica. Comunque Gara 1 è stata importante, perché abbiamo imparato. Abbiamo concluso il weekend positivamente, con un buon feeling. Peccato per la Superpole Race, ho distrutto subito le gomme al primo giro. Poi in Gara 2 abbiamo lottato per il podio e la vittoria, siamo vicinissimi al team factory e questo è positivo. Abbiamo fatto altra esperienza e penso che otterremo grandi risultati“.

Nonostante le condizioni non semplici, Iannone se l’è cavata positivamente e ci tiene a sottolineare che è un rookie nella categoria: “È andata bene. A volte ci manca esperienza, non abbiamo dati come gli altri. È il mio primo anno nel WorldSBK, tutto è nuovo e imparo ogni giorno. Vogliamo cercare di lottare per vincere, ma dobbiamo ricordare che è il mio primo anno qui“.

Andrea forte a Misano?

Iannone ha ribadito di essere stupito di come ha iniziato la sua avventura nel Mondiale Superbike, non immaginava di poter essere così competitivo in breve tempo: “Sicuramente sono sorpreso, perché non mi aspettavo questa velocità dall’inizio. Spero che continueremo su questa strada, migliorando e riducendo il gap dai piloti migliori“.

Infine, un pensiero al prossimo round del calendario, che andrà in scena a Misano nel weekend 14-16 giugno: “Sono entusiasta di correre a Misano e so che le persone hanno comprato più biglietti rispetto all’anno scorso. Sono felice, avrò tanto supporto nel mio round di casa e spero che conquisteremo dei grandi risultati. Sarà un round di casa per Ducati, per la mia squadra e per me, daremo il massimo. Vincere? Speriamo, ci proviamo in ogni gara“.

Foto: Go Eleven