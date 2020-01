Caso Andrea Iannone, la fidanzata: “Dimostrerà la sua innocenza”

Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea Ianonone, parla della difficile situazione del fidanzato: "Dimostrerà la sua innocenza e ci riuscirà".

Andrea Iannone, la famiglia, il suo staff e la fidanzata Giulia De Lellis vivono con apprensione l’attesa per la decisione della FIM. Il 4 febbraio la Federazione Internazionale si pronuncerà definitivamente sul caso doping rivelato al termine del GP di Sepang 2019. Da quel 17 dicembre in cui è stato diramato il comunicato ufficiale nessuno dell’entourage di Andrea Iannone si era pronunciato pubblicamente al riguardo. A distanza di oltre due mesi lo fa la sua dolce metà Giulia, ospite domani a Verissimo.

Nel corso del programma in onda su Canale5 la nota influencer difende a spada tratta il pilota Aprilia, risultato positivo al Drostanolone. “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo. Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”.

Nelle scorse settimane la fidanzata di Andrea Iannone è stata vittima di un furto in casa. Un altro episodio che ha sconvolto non poco la tranquillità della giovane coppia. “Il giorno prima di Capodanno mi hanno rubato tutto, anche i regali di Natale. Mi sono spaventata molto perché nel 2019 è stato il terzo furto che ho subito. È stato molto pesante! Consiglio a tutti di evitare di dire, come purtroppo ho fatto io, i propri spostamenti sui social”. Infine Giulia spera di poter sposare il pilota di Vasto quanto prima. “Non ho ancora ricevuto la proposta ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui”.