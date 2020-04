Carlos Checa: “Valentino Rossi… che senso ha continuare?”

Carlos Checa parla della stagione MotoGP 2020: "Marquez imbattibile, Dovizioso non può vincere". E su Valentino Rossi: "Ha senso continuare?"

Carlos Checa vive la sua quarantena in Andorra e non manca di offrire il suo supporto alle strutture sanitarie, offrendo materiale protettivo a medici e infermieri. Il catalano classe ’72 ha trascorso ben 13 anni della sua carriera in classe regina, ha collezionato una lunga esperienza prima di migrare in Superbike. Qui ha vinto un titolo mondiale con la Ducati nella stagione 2011. Il suo lungo percorso professionale è iniziato con la Honda, una moto che conosce molto bene. E sa che il connubio con le Michelin è sempre stato molto difficile. “Ho provato molte Honda, la 500, le Superbike, la MotoGP 800 cc, la MotoGP 1000 cc… Tutte avevano questo carattere. È una questione di DNA. Eppure Marc fa funzionare tutto“.

L’ELOGIO DI MARC, L’AFFONDO SU DOVI E VALE

L’ex pilota non può non esaltare il connazionale Marc Marquez. “Mi dispiace dirlo perché sono tutti fantastici, dal primo all’ultimo. Ma Marc potrebbe vincere con qualsiasi moto dei principali marchi MotoGP. È probabilmente il miglior pilota che abbia mai visto – ha detto a ‘Mundo Deportivo’ -. E sono sicuro che sia il più completo che abbia mai visto in carriera”. Avrà vita difficile suo fratello Alex, come dimostrato dalla difficile esperienza di Jorge Lorenzo. “Honda e Michelin non erano la migliore combinazione per lui. E con Marquez al suo fianco è peggio“.

Per quanto riguarda la sfida al titolo mondiale non crede in Andrea Dovizioso. Sebbene il forlivese sia da tre anni il vicecampione MotoGP, per Carlos Checa non ci sono molte speranze. “Non credo che la Ducati sarà la rivale di Marquez nel 2020, perché ha alcuni piloti che sono quasi al capolinea, è un rapporto che è già stato un po’ consumato. Penso che sarà difficile per questi piloti o questa combinazione di pilota, squadra e moto essere competitivi“. E su Valentino Rossi pensa sia meglio appendere il casco al chiodo. “E’ stato un pilota incredibile, uno dei migliori della storia, ma non è più dove tutti vorremmo vederlo. Vederlo combattere per essere nella Top-10 e perché non ed essere l’ultima Yamaha non ha senso!“.