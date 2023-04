Bezzecchi, prima vittoria per lui e VR46 in MotoGP: “Ho davvero goduto”

Dominio totale di Marco Bezzecchi nella gara del Gran Premio d’Argentina 2023. Per lui e per il Mooney VR46 Racing Team si tratta della prima vittoria assoluta in MotoGP.

Il pilota riminese è stato perfetto, mettendosi subito davanti al via della corsa e accumulando vantaggio giro su giro rispetto agli avversari. Una prestazione fantastica e un successo meritatissimo. La ciliegina sulla torta è la conquista della leadership nella classifica generale, che guida con 50 punti e un vantaggio di 9 punti su Pecco Bagnaia, oggi caduto e poi 16° al traguardo.

MotoGP Argentina 2023: Bezzecchi commenta la sua vittoria

Un Bezzecchi al settimo cielo quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti nel post gara. Ha ammesso che non era troppo ottimista all’idea di correre su pista bagnata, però poi il warmup gli ha dato fiducia e un certo punto parlava anche con la sua moto: “Mi sono svegliato sentendomi un po’ strano – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché non sapevo cosa aspettarmi oggi. Ero quasi disperato per la pioggia perché ero molto forte sull’asciutto. Nel warmup mi sono sentito davvero bene e in gara è stato bellissimo già dai primi giri, ho veramente goduto guidando. Vedevo che andavo forte e per darmi conforto mi parlavo. È andata bene, sono contento“.

A sette giri dalla fine della gara il team Mooney VR46 gli ha mostrato una tabella in cui era raffigurata anche una fetta di torta, oltre al vantaggio sui rivali. Ci ha pensato lui a spiegare il significato: “La fetta di torta è un invito del team a guidare dolce, diciamo. A parte un rischio, negli ultimi otto-nove giro ho gestito“.

Bez leader del Mondiale

Ovviamente, è un grande orgoglio essere primo nella classifica generale MotoGP, ma al tempo stesso sa che il campionato è ancora lungo e che non deve montarsi la testa: “Non lo sapevo, mi è stato detto quando sono arrivato qui. Non riesco a crederci. È fighissimo, è un sogno che si avvera, ma mancano tante gare. La gara di oggi è stata bella, non so come descrivere le emozioni che ho dentro“.

Durante la cerimonia del podio ha anche ricevuto la maglia dell’Argentina autografata da Lionel Messi, che a dicembre in Qatar ha alzato la Coppa del Mondo con la nazionale albiceleste: “È veramente la sua firma – ha commentato – e l’ho detto subito a Migno, è invidioso che mai…“.

Foto: MotoGP