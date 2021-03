Andrea Dovizioso cade a Chieve: Aprilia trema per il test MotoGP

Andrea Dovizioso riporta una caduta durante una gara MX a Chieve. Il test MotoGP previsto con Aprilia è a rischio, ma si attende un comunicato del pilota.

Un’altra gara di motocross sfortunata per Andrea Dovizioso, che rimedia un infortunio mentre partecipava a Chieve a un round del Campionato Regionale Lombardia. Nel corso della prima manche è caduto e ha dovuto rinunciare alla seconda prova. Nelle prossime ore sapremo l’entità dell’infortunio, ma il test MotoGP con l’Aprilia a Jerez in programma ad aprile rischia di saltare. Quel che sembra certo è che il forlivese non rinuncerà ai prossimi impegni sullo sterrato visto che ha firmato accordi con Yamaha, Red Bull e altri marchi per competere in diversi eventi nazionali.

Prima di partecipare a questi appuntamenti, Andrea Dovizioso ha deciso di farsi un po’ le ossa in gare regionali e acquisire maggiore esperienza. Per l’ex Ducati il motocross rappresenta una grande passione trasmessagli dal padre e che ha sempre utilizzato come forma di allenamento prediletta. Meno di un mese fa ha completato il suo primo test in una gara organizzata sul circuito di Rivarolo Mantovano, concludendo 5° nella classifica combinata delle due manche.

Nello scorso week-end Dovizioso ha voluto rimettersi alla prova ma le cose non sono andate così bene. L’incidente ricorda quanto avvenuto nel giugno 2020, quando si ruppe la clavicola sinistra in una gara regionale a Faenza. Un infortunio che mise i brividi ai fan e ai vertici Ducati visto che poche settimane dopo sarebbe iniziata la stagione MotoGP, con grande ritardo per via dell’emergenza Covid-19. Fortunatamente il Dovi riuscì a rimettersi in forma in tempi celeri e a partecipare al GP di Jerez. Adesso qualche preoccupazione affiora in casa Aprilia, che ha ufficializzato un test con Andrea il 12, 13 e 14 aprile. Nelle prossime ore arriverà un comunicato ufficiale per conoscere le sue reali condizioni fisiche.

