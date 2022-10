Una prima parte di stagione da protagonista, una seconda metà più in sordina. Se così si può dire dell’exploit di Aleix Espargaro ed Aprilia, inattesi prima dell’inizio del campionato ed in seguito diventati una solida realtà. Quella disputata a Phillip Island però non è stata esattamente una gara da ricordare a causa di un problema tecnico. Dalla zona podio a portata di mano, Espargaro s’è dovuto accontentare di un 9° posto che lo pone a 27 punti di ritardo dal nuovo leader Bagnaia. Mancano appena due GP, non è lo scenario ideale… Lo spagnolo è già orgoglioso di quanto fatto quest’anno, ma non per questo smetterà di lottare, almeno finché la matematica glielo consentirà. Qui le video highlights del GP Australia.

“È stato frustrante”

Aleix Espargaro è uno dei delusi di questo terz’ultimo GP del 2022. “Sono partito bene e sentivo la velocità giusta per poter lottare per il podio ed anche per la vittoria, ma non siamo riusciti ad approfittarne.” Spiega poi cos’è successo nella seconda metà di gara, dopo una prima parte nelle zone alte. “Improvvisamente però, a circa metà gara, il controllo di trazione ha iniziato a funzionare male e non sono riuscito più a fare quello che volevo. È stato frustrante: in accelerazione perdevo tantissimo e non sono più riuscito a rimanere con il gruppo di testa.” La possibilità di tornare sul podio quindi s’è allontanata sempre di più, lasciando spazio ad 9° posto al traguardo.

Espargaro non molla

Esclude qualsiasi problema di gomme. “Anche Maverick ha accusato la stessa difficoltà” ha sottolineato. Un amaro addio al podio in una gara in cui si sentiva a posto. Oltre ad un inatteso incidente di Quartararo di cui avrebbe voluto approfittare, invece di scendere a -27 rispetto al nuovo leader, Pecco Bagnaia. Chiaramente è deluso, ma allo stesso tempo vuole guardare avanti, pronto per i prossimi due GP. “Sono arrivato a questo punto e ho ancora qualche possibilità, di questo sono soddisfatto” ha sottolineato Espargaro. “Ma ora è ancora più difficile con Pecco e la Ducati… Noi però continuiamo a lottare!”

Foto: motogp.com