12 Ore Golfo: Valentino Rossi in zona podio, ma si lavora sullo “streaming”

Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci oscillano fra terzo e quarto posto nelle prove libere della 12 Ore del Golfo. I commenti della prima giornata.

Mentre scriviamo è già iniziata la seconda giornata della 12 Ore del Golfo in Bahrain. Nel day-1 Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci hanno concluso al terzo posto nelle FP1, al quarto nelle FP2. I piloti del team Kessel hanno preso le misure alla Ferrari GT3, alla ricerca di un buon bilanciamento e del grip al posteriore. “E’ stata una giornata positiva, abbiamo girato molto oggi, cercato il giusto set-up della macchina, c’era poca aderenza sul posteriore – racconta Luca Marini -. Siamo stati alla ricerca del grip per tutta la giornata. Alla fine abbiamo trovato un buon compromesso, abbiamo provato il time attack e i tempi sono stati positivi. Vale e Uccio hanno fatto dei long run per vedere come lavora la macchina con le gomme, domani (oggi, ndr) lo farò anche io“.

Buone sensazioni anche per Valentino Rossi, affiancato dall’inseparabile Francesca Novello presente ai box. “Abbiamo fatto due turni di prove libere da tre ore. Di giorno abbiamo fatto il terzo tempo, di notte il quarto. Ci sono tanti piloti che vanno forte, ma pure noi siamo abbastanza veloci. Dobbiamo lavorare sul passo perché gli stint saranno di oltre un’ora, dobbiamo migliorare il balance della macchina per rimanere costanti. La pista è bella, non l’avevamo mai vista e ci siamo trovati tutti bene“.

Alessio Salucci evidenzia lo sforzo fisico richiesto dalla 12 Ore del Golfo, soprattutto con le temperature “arabe” del giorno. “Nel primo giorno abbiamo lavorato sul setting della macchina, ci manca ancora qualcosa soprattutto sul posteriore. Abbiamo fatto dei run lunghi soprattutto per vedere come sto fisicamente, perché vi assicuro che non è facile. Speriamo di partire bene in qualifica e di giocarcela per la gara“. Infine è ancora Francesca Novello ad aggiornarci sulle possibilità di vedere in diretta la gara. “Stiamo lavorando per avere il live streaming, stiamo rompendo le scatole agli organizzatori. Vi facciamo sapere nei prossimi giorni“.