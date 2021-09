MotoGP, Vinales-Dovizioso s’incrociano a Misano. Aprilia: “Test positivo”

Andrea Dovizioso saluta il box Aprilia, Maverick Vinales debutta con la RS-GP. Nel test MotoGP a Misano l'ex Yamaha compie 65 giri, il migliore in 1'33".

A Misano la MotoGP ritorna in scena anche mercoledì per il day2-. Nella prima giornata è passato per i box anche Andrea Dovizioso per salutare il test team Aprilia, con cui ha lavorato negli ultimi mesi. Esperienza da collaudatore finita per il forlivese che da Misano ritornerà in griglia con la Yamaha M1 del team Petronas SRT. La parentesi con la Casa di Noale si è conclusa con un “grazie” e “complimenti” per il podio conquistato a Silverstone. Difficile quantificare il contributo apportato dal Dovi nell’evoluzione della RS-GP, ma l’importante è lasciarsi con un sorriso.

Nel frattempo ai box c’era il nuovo arrivato Maverick Vinales che ha compiuto un totale di 65 giri. Il migliore in 1’33” ad un decimo da Michele Pirro. Nel pomeriggio la pioggia ha guastato i paini Aprilia, ma il pilota di Roses ne ha approfittato per fare un giro con gomme rain. Ha chiesto di provare la RS-GP21 con la configurazione di Aleix Espargarò con l’obiettivo di provare a raggiungere il suo livello in tempi brevi. Oggi si torna in pista e si potrebbe già lavorare su alcune regolazioni di assetto. Quando lo vedremo in gara con l’Aprilia? “Non so se correrò ad Aragon, ma lo spero“.

La decisione è rinviata alle prossime ore, ma ai box c’è grande entusiasmo per questa prima uscita. “E’ stato molto positivo“, ha confermato Romano Albesiano. “Non ha riscontrato particolari problemi e non ha visto la necessità di grandi cambiamenti”. Si è intrapreso il lavoro sulla messa a punto, concentrandosi ad esempio sulle sospensioni e sulle gomme. L’obiettivo è vederlo quanto prima in azione in un week-end MotoGP. “Non potevamo sperare di più su una pista che ci aveva un po’ preoccupato”, ha aggiunto il direttore tecnico di Aprilia.