Valentino Rossi rinnova con Yamaha, accordo di un anno con opzione 2020. Sarà gestito dal team Petronas dove affianca Franco Morbidelli. L'annuncio ufficiale a Jerez

Valentino Rossi correrà in MotoGP anche nel 2021, forse anche l’anno successivo. L’accordo con Yamaha era nell’aria da tempo, adesso è fatta. Il nove volte iridato ha firmato direttamente con la marca di Iwata, come Maverick Vinales e Fabio Quartararo, ma verrà affidato in gestione al team Petronas, che per il Dottore avrà pieno supporto ufficiale. Significa la disponibilità di una YZR-M1 identica ai due piloti del team interno. Affiancherà Franco Morbidelli, che invece ha un accordo direttamente con Petronas.

MotoGP, il respiro di sollievo

L’accordo uno+uno (un anno di contratto, l’altro di opzione) verrà annunciato la prossima settimana a Jerez, in contemporanea con l’inizio del Mondiale MotoGP che per adesso conta 13 GP, tutti sul suolo europeo. La firma di Valentino Rossi permette a tanti di tirare un respiro di sollievo. In prima istanza alla Dorna, che quindi potrà spendere per un’altra stagione, forse addirittura due o tre, il pilota più rappresentativo a livello mediatico e commerciale. Carmelo Ezpeleta lo aveva detto che Valentino Rossi non avrebbe mollato. Facile immaginare che ruolo abbia avuto il promoter in tutta l’operazione.

Rossi da record

La MotoGP che parte a Jerez sarà la stagione numero 25 per Valentino Rossi, che quindi ha già nel mirino anche la 26 e forse addirittura la 27. Una carriera infinita per il campionissimo, che ha già disputato 402 GP e può puntare dritto a quota 450. Finora ha vinto 115 GP, quindi non è tanto lontano dal traguardo dei 122 GP vinti che appartiene ancora a Giacomo Agostini. Nel mirino c’è anche il decimo titolo Mondiale. Rossi non vince dal GP Olanda 2017, quindi il digiuno pesa. Ma prima di pensare a tornare a vincere, si può festeggiare questo rinnovo…