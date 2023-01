MotoGP, tutte le promozioni per il Gran Premio di San Marino

Una volta di più il Misano World Circuit è chiamato ad ospitare un appuntamento del Mondiale MotoGP (il calendario 2023). Non mancano quindi alcune promozioni per assicurarsi i biglietti per il prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma nei giorni 8-10 settembre. Sono attive le riduzioni fino al prossimo 15 febbraio, ma oltre a questa ci sono altre tre fasce di prezzo. Seguendo il motto “prima acquisti e meno spendi”, sarà possibile acquistare i biglietti a prezzo ridotto fino al 26 aprile e poi fino al 5 luglio, in seguito il prezzo sarà intero.

Fino al 15/02

Torna ad esempio l’abbonamento “Un biglietto due mondiali” introdotto ormai da qualche anno. Con 90 euro c’è la possibilità di assistere sia all’evento MotoGP (Prato 1 “Kart Zone”) che al round Superbike (tribuna B). Per quanto riguarda poi Prato 2 “Quercia Zone”, ci sono quattro tipi di promozioni: la gara sprint di sabato a 30 euro, la domenica di gare a 55 euro, l’abbonamento per due giorni a 75 euro e quello per tre giorni a 90 euro. Segue la “promozione friend”: in tribuna, con 20 euro aggiunti al prezzo della domenica puoi vedere la gara sprint del sabato.

Ci sono poi le riduzioni per i bambini da zero a 12 anni, ovvero per i nati dopo l’1 gennaio 2011: 1 euro al giorno sul prato, 5 euro in tribuna. Infine è previsto un ulteriore sconto del 10% sul Prato 1 “Kart Zone” e sulla Tribuna D per alcune categorie: associati FMI/FSM, Forze dell’ordine, minori tra i 13 ed i 16 anni, persone con disabilità tra il 34% ed il 73%. Come detto, ci sono poi vari prezzi a seconda del periodo di acquisto del biglietto, qui il listino completo.

Foto: Valter Magatti