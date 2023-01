Danilo Petrucci osservato speciale: la sfida Superbike sarà subito calda

Domani e giovedì la Superbike sarà di scena a Jerez de la Frontera (il programma). Danilo Petrucci è sicuramente uno dei protagonisti più attesi. Sarà la prima presa di contatto con la Ducati Panigale V4 F23 del team di Marco Barnabò, che lo porterà al debutto nella classe regina del mondiale delle derivate di serie. Una due giorni di test decisamente intensa, a cui seguiranno altri due giorni a Portimao, ultima occasione per prepararsi alla stagione 2023.

Ma andiamo con ordine. Si comincia dal tracciato dedicato ad Angel Nieto, primo banco di prova per Petrucci, la sua Rossa ed il Barni Spark Racing Team. Il pilota ternano girerà sia con la Panigale V4 2022 che con la versione 2023, alla ricerca in primis della giusta posizione in sella. Ricordiamo che Petrucci nel MotoAmerica guidava una Panigale V4 R, col passaggio nel Mondiale Superbike incontrerà non poche novità. Gomme Pirelli, freni, forcellone, gestione elettronica… Saranno due giorni molto importanti in vista del debutto in WorldSBK.

“Sono felice di cominciare questa stagione in Superbike, ma soprattutto di tornare in moto” ha sottolineato Petrucci alla vigilia della prima giornata di test. “Non ho più girato in pista da ottobre, dalla wild card in MotoGP.” Un ritorno in corsa nel Motomondiale con i colori Suzuki, in sostituzione dell’infortunato Joan Mir. Ora massima concentrazione per la nuova sfida WorldSBK. “Mi sento in forma e ho una gran voglia di provare la Panigale V4 e cominciare a lavorare con la squadra. Non ho aspettative, ma di sicuro partiamo per far bene.”

“Sono molto contento di rivedere Danilo sulla nostra Ducati” ha dichiarato il boss Marco Barnabò. “Ho buone sensazioni in vista della nuova stagione, ma non dobbiamo dimenticarci che ci sono molte incognite.” Una di queste è che Petrucci sarà un debuttante nel Mondiale Superbike. Saranno giornate importanti in cui iniziare a lavorare insieme. Per gli obiettivi stagionali c’è tempo, come ha rimarcato Barnabò: “Soltanto dopo i test e dopo le prime gare potremmo fissare un vero e proprio obiettivo.”