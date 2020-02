MotoGP Test Sepang: programma, orari e come seguire lo shakedown

MotoGP al via con la tre giorni di shakedown in Malesia. L'elenco dei piloti in pista, il programma e cmse seguire in tempo reale i Test MotoGP di Sepang.

Si alza il sipario sulla stagione 2020 di MotoGP. Dal 2 al 4 febbraio va in scena lo shakedown riservato ai collaudatori, ai rookie e ai piloti ufficiali dei team che ancora possono contare sulle concessioni. Sarà un antipasto degno di nota, con la partecipazione di 15 piloti tra cui spiccano nomi altisonanti. Rivedremo in pista Jorge Lorenzo in sella alla Yamaha M1, al suo fianco anche i tester giapponesi Katsuyuki Nakagusa e Kohta Nozane.

Per Honda saranno in pista Stefan Bradl e Alex Marquez. Il campione di Moto2 è arrivato da qualche giorno in Malesia e nelle ultime ore ha postato sui social le immagini del suo nuovo casco. Saranno sei giorni di intenso lavoro per il rookie della Repsol Honda, alla ricerca del miglior feeling di partenza con una moto non certo facile da apprendere. A dettare le linee evolutive della RC213V sarà ancora una volta Marc Marquez, sebbene nei prossimi giorni girerà “part time”. Il Cabroncito non può forzare troppo la sua condizione fisica dopo l’intervento alla spalla destra dello scorso novembre. Il

Nello shakedown MotoGP di Sepang KTM schiera la sua armata al completo. Pol Espargarò, Iker Lecuona, Brad Binder e Miguel Oliveira, oltre al collaudatore Dani Pedrosa. Probabile che la casa austriaca riprenda il lavoro dal telaio intravisto nei test di Valencia e Jerez. In pista per Suzuki ci sarà il francese Sylvain Guintoli, al lavoro soprattutto sulla nuova specifica di motore. Ducati schiera il suo tester d’eccezione Michele Pirro. Invece Aprilia cala il tridente, con Aleix Espargarò, Lorenzo Savadori e Bradley Smith. Sono giorni di attesa in casa Aprilia per conoscere il destino di Andrea Iannone: il 4 febbraio si pronuncerà la FIM e, in caso di stop prolungato, potrebbe cessare la loro collaborazione.

COME SEGUIRE IL TEST DI SEPANG

Così come nei test in programma dal 7 al 9 febbraio, piloti e collaudatori potranno girare dalle 10:00 alle 18:00 (ora locale), in Italia saranno le 03:00-11:00. Non è prevista nessuna diretta TV o streaming, ma vi terremo informati costantemente. Su Corsedimoto.com potrete leggere aggiornamenti, commenti e interviste ai principali protagonisti.