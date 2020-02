Aprilia mostra la sua RS-GP 2020. Ecco le prime immagini della nuova moto. L'esordio nello shakedown a Sepang, prima dei test ufficiali.

Iniziamo a vedere qualche altra novità per quanto riguarda la categoria MotoGP. Si alzano i veli sulla nuova Aprilia RS-GP, che percorrerà i primi chilometri in occasione dello shakedown a Sepang. Test ‘ufficiosi’ in programma tra il 2 ed il 4 febbraio, con il tester Bradley Smith e la new entry (solo per queste prove) Lorenzo Savadori. Presente anche il pilota ufficiale Aleix Espargaró, da capire però se scenderà in pista o aspetterà i test ufficiali.

Una livrea completamente nera per il momento, con un omaggio. Sono stati apposti tutti i nomi di uomini e donne impegnati nel progetto MotoGP nel Noale Racing Department. Una moto 2020 con in particolare una carenatura completamente ridisegnata, assieme ad un nuovo telaio ed un differente scarico. Si vuole dare un segnale forte in Aprilia, come espresso in precedenza da Romano Albesiano, che parlava di rivoluzione per la nuova stagione.

