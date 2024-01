“Per la prima volta rimango con la stessa squadra per due anni consecutivi.” Raul Fernandez riassume così l’intera esperienza mondiale e quindi la ‘novità’ per questa stagione 2024. I colori sono quelli del nuovo team satellite Aprilia, lo statunitense Trackhouse Racing, ma lo staff è esattamente lo stesso con cui ha lavorato l’anno scorso. Con l’unica differenza di un paio di persone in più da Aprilia per dare maggior supporto ai piloti e raccogliere dati anche nella squadra satellite. Lo spagnolo si prepara per la terza annata in MotoGP con rinnovata energia e voglia di fare bene. Fernandez partirà con la RS-GP 2023, ma da Rivola c’è stata la rassicurazione che arriverà anche per lui la versione più aggiornata, pur più avanti rispetto al compagno di box.

L’Aprilia 2024 può attendere

“Ad essere sincero non ho idea di quando arriverà.” Raul Fernandez risponde così alla domanda diretta riguardo la “sua” futura RS-GP 2024 promessa da Aprilia. Lo spagnolo però preferisce concentrarsi sulla versione 2023 provata a Valencia e con cui inizierà la stagione. “Mi sono sentito molto bene, mi è piaciuta” ha infatti sottolineato. “La maggiore sorpresa è stata all’anteriore. Il materiale sembra funzionare bene, sarà interessante iniziare ‘liberamente’ con queste componenti, senza pensare a provarne di nuovo.” Poco importa quindi della moto più o meno aggiornata, Raul Fernandez mira a dire la sua fin dal primo momento. “Voglio dare il massimo con quello che ho, penso solo ad arrivare pronto alla prima gara: possiamo fare bene.”

Fernandez sulle Sprint

“Il maggior problema è stato capire il nuovo format” ha ammesso il pilota spagnolo. “Ma nella seconda parte dell’anno è andata un po’ meglio per tutti. Ho visto però che tanti piloti hanno avuto il problema di arm pump, ma quest’anno sarà più facile. Tutti conosciamo il format e spero che non capiti più quello che è successo l’anno scorso, con tanti infortuni. Sappiamo però che all’inizio danno tutti il massimo, nella Sprint ancora di più, ma sappiamo che è una cosa che bisogna controllare perché la stagione è molto lunga.” C’è voglia di ricominciare, sarà interessante intanto osservare come se la caverà nei primi test verso il nuovo campionato.