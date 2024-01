Per Can Oncu i test a Jerez erano fondamentali per capire le sue condizioni fisiche dopo il delicato intervento subito al braccio sinistro a novembre. Un trapianto di nervi necessario per risolvere i problemi generati dalla brutta caduta ad Assen. Le cose sembrano andate, ha concluso con il secondo tempo la due giorni 24-25 gennaio nella quale si è confrontato con altri piloti del Mondiale Supersport. Davanti c’è ancora del lavoro da fare, però le prime sensazioni sono state assolutamente positive.

Supersport, test Jerez: Can Oncu sta meglio

Il pilota turco è contento delle sue condizioni fisiche attuali: “Ho avuto settimane dure alle spalle – ha detto a Speedweek – l’operazione non è stata priva di problemi. L’intervento era la mia ultima possibilità, perché prima non potevo muovere correttamente il braccio. Già a due giorni dall’operazione sentivo che le cose stavano migliorando, dopo circa dieci giorni ho iniziato a muoverlo. I dottori mi hanno detto di pazientare per quattro-cinque settimane, ma ogni giorno stavo un po’ meglio e questo mi ha motivato“.

Oncu ha vissuto momenti complicati, però adesso guarda con fiducia al futuro: “Prima dell’intervento non potevo azionare la frizione – ha aggiunto – e ora invece posso di nuovo controllarla. Ora le forze stanno tornando. Il dottore mi ha detto che continuerò a migliorare nelle prossime settimane. Dai miei tempi sul giro e dal ritmo gara si può già vedere che sono migliorato“.

Il rider del team Kawasaki Puccetti Racing è soddisfatto del lavoro svolto a Jerez e non è preoccupato dal tempo fatto da Stefano Manzi, che lo ha staccato di oltre 3 decimi: “Anche se abbiamo costantemente provato qualcosa di nuovo, i tempi sono stati ottimi. Manzi potrebbe essere un po’ più veloce nei test, ma si tratta di test e io di solito miglioro nei weekend di gara. Spero che potremo lottare con lui quest’anno. Ho guidato sempre in 1’43”, in alcuni giri anche in 1’42” e 1’42”“. C’è ottimismo.

