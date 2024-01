MotoGP, Miguel Oliveira: “Devo ripagare la fiducia di Aprilia”

Sarà l’anno del riscatto? Certamente Miguel Oliveira si augura una stagione nettamente diversa rispetto ad un 2023 segnato da diversi problemi fisici che hanno complicato sensibilmente il suo passaggio in Aprilia. Dopo le varie vicissitudini di RNF, si riparte con il nuovo team Trackhouse, ma la sostanza non cambia visto che il personale della squadra è totalmente invariato. Con l’unica differenza forse di un paio di persone in più da Aprilia per osservare cosa succede nel box della sua squadra satellite e dare una mano ai due piloti. Un punto di ripartenza importante per Oliveira che, in sella alla RS-GP 2024 come Espargaro e Vinales, è determinato a brillare.

La situazione fisica

“Sono riuscito a recuperare durante quest’inverno. Mi sono operato per sindrome compartimentale a fine novembre e mi sono concentrato sul recupero alla scapola” ha raccontato Miguel Oliveira. Un mese di dicembre quindi impegnativo per il pilota portoghese, che sembra però aver finalmente risolto le difficoltà fisiche che, come detto, l’hanno condizionato parecchio nel 2023. Ora non resta che attendere la prova del nove, il ritorno in sella ad una MotoGP. “Ho già girato a Portimao con una moto stradale, sembrava tutto ok. Vorrei dire che sono al 100%, ma finché non torno a guidare una MotoGP non posso saperlo con certezza” ha ammesso. I test a Sepang ormai sono vicini, Oliveira non vede l’ora di mettersi alla prova per sapere qual è la sua attuale condizione e quindi lavorarci per arrivare pronto alla nuova stagione. Sia per capire di cosa può essere davvero capace con la RS-GP, sia perché scadono quasi tutti i contratti a fine anno… Cosa a cui Oliveira si rifiuta di pensare per il momento. Per ora ha ben altro obiettivo: “Devo ripagare la fiducia che Aprilia ha riposto in me ed iniziare a fare ciò per cui mi hanno ingaggiato.”

Oliveira commenta le gare Sprint

Cosa si aspetta dalla nuova RS-GP? “Farò un salto di due anni!” ha ammesso Miguel Oliveira. “Il feeling certo sarà diverso, dovrò fare chilometri con questa moto e basta. Mi aspetto forse nelle prime gare non dico di essere in difficoltà ma di sentire di non aver ancora raggiunto il massimo potenziale. Per il momento è uno sparo nel buio.” L’unico portoghese però è fiducioso, si aspetta di poter lottare da subito per buone posizioni. Cosa pensa poi del format 2023? “A fine anno si erano adattati tutti meglio. Penso alla fine sia questione di esperienza” ha dichiarato Oliveira riguardo il nuovo format introdotto nel 2023. Negli ultimi tempi s’è parlato anche dell’eventualità (tutta da confermare o negare) di avere delle gare sprint sono in alcuni GP. L’alfiere Trackhouse Aprilia evidenzia però anche un altro aspetto: “Sprint e gare hanno portato ad un maggiore stress per ogni pilota. Soprattutto a livello mentale visto che bisogna dare il massimo dalle FP1 in avanti. Personalmente, da pilota MotoGP, dico che sarebbe meglio avere meno gare sprint.”