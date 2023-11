Ultima sessione prima della gara lunga che conclude il GP del Qatar. Piloti MotoGP in azione per le ultime prove, anche di gomme, ed eventualmente per aggiustamenti dopo la Sprint disputata ieri. Al comando c’è Maverick Vinales, seguito da Johann Zarco e Fabio Quartararo. Tutto pronto ora per le corse della domenica, la MotoGP sarà di scena alle 18:00. Ecco intanto com’è andato l’ultimo turno.

MotoGP Warm Up

Non c’è Miguel Oliveira, fermato da una frattura alla scapola destra a causa dell’incidente occorsogli all’inizio della MotoGP Sprint. Nello stesso episodio Aleix Espargaro ha riportato una piccola frattura alla testa del femore sinistro, al momento è stato dichiarato idoneo per provare a competere oggi. Questo mentre la lotta per l’iride andrà matematicamente avanti fino a Valencia dopo il trionfo di Jorge Martin. C’è qualcosa però da sistemare, meglio da provare in questa sessione. Non solo Bagnaia, anche altri piloti hanno accusato difficoltà in particolare con la gomma posteriore. Marini ad esempio ha ammesso di aver iniziato ad accusare problemi dopo appena quattro giri… Tutti i piloti sono in pista con la doppia dura per questi 10 minuti, chi dura e chi nuova, per gli ultimi aggiustamenti verso la gara.

La classifica

