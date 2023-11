MotoGP, Aleix Espargaro può correre. Rivola lo bacchetta: “Brutto esempio”

Aleix Espargaro protagonista in negativo del sabato MotoGP a Lusail. Durante la FP2 si è infuriato con Franco Morbidelli e lo ha colpito con uno schiaffo sul casco. Poi al via della sprint race è stato steso da Miguel Oliveira e ha riportato una piccola frattura alla testa del perone sinistro. Prima del warmup si è sottoposto alla visita dei dottori ed è stato dichiarato idoneo per correre, quindi ci proverà e poi verrà presa una decisione definitiva in ottica gara.

MotoGP, la versione di Espargaro sull’incidente con Morbidelli

Ieri sera il pilota del team Aprilia ha pubblicato un video sui social per commentare quanto gli era successo con Morbidelli: “Un giorno da dimenticare – ha ammesso – innanzitutto con l’incidente con Morbidelli, ovviamente ho avuto una pessima reazione. Stava girando piano in pista, per due volte mi ha quasi fatto cadere, poi non mi ha fatto rientrare in pista e ho perso le staffe. Ho avuto una reazione eccessiva e per questo ho ricevuto una sanzione. Dal mio punto di vista, è esagerata, ma l’accetto“.

Pur riconoscendo di avere sbagliato nel colpire Morbidelli, rimane convinto che il collega abbia a sua volta tenuto una condotta non corretta in pista. Ha ricevuto anche una penalità di 6 posizioni da scontare sulla griglia di oggi e una multa da 10.000 euro. Se riuscirà a prendere il via della gara, partirà sedicesimo, proprio a fianco di Morbidelli. Ieri sera aveva molto dolore e oggi ha ricevuto l’ok per provare a guidare la sua RS-GP, il warmup sarà decisivo probabilmente.

Aprilia, Rivola deluso da Aleix

Massimo Rivola ha parlato a Sky Sport dell’accaduto e ha riconosciuto l’errore del suo pilota: “I falli di reazione vengono puniti con il cartellino rosso e la penalità è giustissima. Non siamo d’accordo con questo tipo di atteggiamenti, sono un bruttissimo esempio per i giovani che si avvicinano al nostro sport. Se non fosse in grado di correre qui, sconterebbe la sanzione a Valencia. So che lui e Morbidelli si sono incontrati dagli stewards, però ognuno è rimasto della propria opinione“.

Foto: Aprilia