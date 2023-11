Superbike, Razgatlioglu sogna ancora la MotoGP: “Sono stato contattato”

Nel paddock del Lusail International Circuit c’è anche Toprak Razgatlioglu, che supporta il suo connazionale e amico Deniz Oncu. Anche se il campionato Superbike è terminato, lui ha ancora del lavoro da fare: a dicembre guiderà per finalmente la BMW M 1000 RR, prima a Portimao e poi a Jerez. Non vede l’ora di effettuare i primi test con la moto che proverà a portare in trionfo nei prossimi due anni.

Superbike, Razgatlioglu vuole vincere con BMW

Anche se Yamaha gli aveva offerto un ricco rinnovo di contratto e una moto in grado di dargli maggiori garanzie nell’immediato, il pilota turco ha sentito il bisogno di sposare un progetto nuovo e di cercare così nuovi stimoli: “Questa è nuova sfida per me – ha raccontato a Bikesportnews.com – e scelgo la BMW perché non ha mai vinto nel WorldSBK. Normalmente non sono molto veloci, però intravedo il potenziale. La moto è forte, ma si sta procedendo passo per passo. Penso che posso vincere ed essere campione con questa moto. Ciò mi renderà più felice, perché se fossi andato in Kawasaki e fossi diventato campione con loro non sarebbe stato molto speciale, invece con BMW lo sarebbe“.

Il marchio tedesco è ancora a caccia del primo titolo mondiale Superbike, solo sfiorato nel 2012 con Marco Melandri. L’ormai ex rider Yamaha è molto stimolato da questa cosa. Dopo aver riportato in trionfo la casa di Iwata a distanza di dodici anni dall’unica corona vinta da Ben Spies, ora ha un obiettivo ancora più grande. Vedremo se riuscirà a farcela, il talento non gli manca.

Toprak pensa ancora alla MotoGP

Non è un segreto che Razgatlioglu avrebbe preferito essere in MotoGP nel 2024 e sperava che la Yamaha gli concedesse una chance. Ma dopo un test non troppo convincente svolto a Jerez, è diventato chiaro che il team giapponese non avrebbe puntato su di lui. Comunque, non ha smesso di sognare di correre nella classe regina del Motomondiale: “Ora sono concentrato solo sulla BMW, ma dopo il 2025 sarò di nuovo libero. Potrei ripensare alla MotoGP, la porta non è chiusa“.

Toprak non chiude a un eventuale futuro cambio di paddock e lo ha detto anche in un’intervista a Jack Appleyard per MotoGP.com, rivelando pure un retroscena: “Sono stato contattato da un team della MotoGP, ma ora sono legato a BMW per due anni. Dopo il 2025 si potrà riparlare di contratti con la MotoGP“. Di quale team si tratterà? Qualcuno insinua che sia stato il team Repsol Honda, il quale ha cercato tanti piloti in queste settimane prima di decidere di puntare su Luca Marini.