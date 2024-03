Ultimo giorno di gare all’Autodromo do Algarve di Portimao, si comincia col warm up MotoGP. Un primo segnale arriva da Jorge Martin, che ieri non è riuscito a cogliere la vittoria nella Sprint ma oggi mira a rifarsi nella gara lunga. A referto una scivolata per Marc Marquez senza conseguenze: come ha ammesso più volte lo stesso #93, deve ancora perdere alcune “abitudini Honda”… Ecco com’è andata l’ultima sessione prima della gara lunga delle 15:00 (ora italiana).

GP Portimao, gli orari: diretta Sky Sport e differita TV8

MotoGP Warm Up

Cielo nuvoloso in apertura di quest’ultima giornata del GP a Portimao, la più importante con tre gare in programma. Ultimi 10 minuti per provare a sistemare gli ultimi dettagli, come ad esempio le vibrazioni che Martin continua ad accusare sulla sua Desmosedici. Oltre a capire quale sarà la gomma giusta per la corsa di oggi, ieri vari piloti hanno accusato qualche difficoltà in questo senso. Certamente poi Bagnaia cercherà il riscatto dopo l’errore nella MotoGP Sprint costatogli sia la vittoria che una posizione sul podio. Vinales e Marc Marquez in particolare si sono presi le rispettive grandi soddisfazioni, segnali però da confermare nella gara lunga odierna. A referto intanto una scivolata mattutina alla curva 3 proprio per Marc Marquez, apparso subito arrabbiato con se stesso.

Maverick Vinales ha ottenuto una vittoria storica ieri, diventando il primo a vincere una gara MotoGP con tre marchi diversi. Riuscirà a ripetersi anche oggi? Attenzione anche alle altre Aprilia, come quella del beniamino di casa Oliveira, finora autore di un weekend purtroppo incolore… Vedremo poi come se la caveranno il poleman Bastianini e Acosta, due piloti che hanno visto la gara compromessa da un errore proprio in partenza. Non dimentichiamoci delle KTM: Binder vuole dimenticare in fretta lo zero di ieri (ammettendo un problema di gomme) e rilanciarsi nella mischia contro le Ducati, Miller è sempre top KTM ma qualcosa non ha funzionato in gara. Per Honda e Yamaha continuano i problemi, sarà difficile fare qualcosa di meglio già oggi…

La classifica

Foto: motogp.com