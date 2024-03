Superbike, Jonathan Rea ammette l’errore: oggi obiettivo riscatto

L’avventura di Jonathan Rea con la Yamaha non sta decollando, anche a Barcellona le cose non sono andate bene tra delle qualifiche deludenti (tredicesimo tempo) e una Gara 1 che è durata meno di un giro. Il sei volte campione del mondo Superbike ha ancora 0 punti nella classifica generale, una cosa incredibile e impronosticabile prima dell’inizio del campionato. Oggi cercherà di riscattarsi tra Superpole Race e Gara 2, anche se non sarà semplice perché nella notte ha piovuto e ha reso ancora più complicate le condizioni di una pista che ha già poco grip e un elevato consumo delle gomme.

Superbike Barcellona, il rammarico di Rea

C’è tanta amarezza per com’è andata la prima manche in Catalunya. Il pilota nord-irlandese ha ammesso la sua responsabilità: “Dopo il buon test qui la scorsa settimana e dopo aver fatto progressi significativi durante le prove libere, ero abbastanza fiducioso di lottare per un buon risultato in gara. Le qualifiche non sono andate proprio secondo i piani, ma i long run di venerdì in cui ci siamo concentrati sulla conservazione delle gomme hanno fatto sì che fosse possibile ottenere un ottimo risultato. Purtroppo ho bruciato la frizione in partenza e non sono riuscito nemmeno a completare un giro. Mi dispiace per la squadra, che ha lavorato duramente prima di questa gara, salvo poi concluderla al primo giro“.

Se a Phillip Island era stato il team Yamaha a scusarsi per non avergli messo a disposizione una R1 abbastanza competitiva, a Barcellona è toccato a Rea assumersi le sue colpe. Oggi cercherà di fare del suo meglio per conquistare punti utili a movimentare una classifica che per lui è sicuramente tragica al momento: “Dobbiamo lasciarci alle spalle tutto quello che è successo e concentrarci per fare una buona prestazione nella Superpole Race per assicurarci una buona posizione in griglia per Gara 2“.

La Superpole Race è molto importante, deve finirla in top 9 per guadagnare una casella di partenza migliore nell’ultima manche. Quello sarà il suo obiettivo. Ce la farà?

Foto: Yamaha WorldSBK