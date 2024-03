MotoGP, Luca Marini ancora ultimo: “Non vado piano apposta…”

Luca Marini sapeva che la nuova avventura con la Honda sarebbe stata complicata, ma forse non fino a questo punto. Il pilota della VR46 Academy chiude all’ultimo posto la MotoGP Sprint di Portimao dopo essere partito penultimo in griglia di partenza. Il nuovo arrivato nel box Repsol Honda arriva al traguardo alle spalle del pilota satellite LCR, Takaaki Nakagami.

Marini e Honda ancora distanti

Il miglior pilota HRC al traguardo risulta essere Joan Mir al 14° posto, un risultato che rispecchia l’attuale situazione della RC213V. Servirà ancora tempo e lavoro per riportare l’Ala dorata al vertice della classe MotoGP, per il fratello di Valentino Rossi si prospetta un anno molto difficile, oltre ogni previsione. Il weekend in terra iberica è cominciato subito male, con il #10 rimasto piuttosto frustrato dopo la caduta subita nelle prove libere di ieri. Nelle prime tre gare a punti di questo campionato non è ancora riuscito a raccogliere un solo punto in classifica e non sarà per nulla facile neppure nella giornata di oggi.

L’ex pilota del team VR46 dovrà macinare ancora chilometri prima di potersi imporre quantomeno sui compagni di marca, primo obiettivo stagionale per chi sa di essere a priori fuori dalla lotta per la vittoria. Ogni giro diventa fondamentale per cercare di apportare correzioni, fornire dati utili agli ingegneri e conoscere meglio il prototipo giapponese. “Sto ancora lavorando per capire questa moto. Penso che abbiamo trovato qualcosa di buono per migliorare l’uscita di curva, ma perdiamo troppo in entrata e in curva, quindi non è la combinazione perfetta. Dobbiamo analizzare bene tutti i dati per capire cosa fare con questo assetto e provare a fare qualcosa di meglio domenica. Per me sarà interessante il warm-up per provare a lavorare con la gomma media, che è diversa, quindi cercherò di capire come utilizzarla“.

Problemi con le gomme nuove

La mentalità di Luca Marini è cambiata di 180° nel giro di pochi mesi. Dal lottare per il podio alla rincorsa affannosa nelle retrovie. “In questo momento non possiamo lottare per i punti in volata, quindi dobbiamo approfittare per capire meglio il comportamento della moto dopo diversi giri“. Non si tratta di un atteggiamento rassegnato, né vuole concentrarsi esclusivamente sull’evoluzione della moto. “La Sprint è un buon momento per raccogliere informazioni e cercare di preparare la gara. Ma questo non significa che vado piano di proposito. Vado a tutto gas, al 100% perché almeno voglio battere i miei compagni“.

Impresa che al momento ancora non gli riesce, il primo step sarà cercare di migliorare i tempi sul giro secco, in un campionato MotoGP dove la posizione di partenza è quasi vitale. “Sarebbe importante cercare di capire come sfruttare al massimo le gomme fresche su questa pista, perché con le gomme nuove soffriamo molto e non siamo veloci per il time attack. Poi, quando in gara le gomme scendono, il nostro potenziale rimane più o meno quello“.

Una stagione iniziata in salita

L’allievo della VR46 Academy punta a ridurre le distanze non appena conoscerà meglio la Honda RC213V, per adesso non è possibile affrettare conclusioni, dopo appena due Gran Premi. “Difficile fare un bilancio secondo me. Almeno nella Sprint ho provato un setup diverso e alcune cose sono effettivamente migliorate. Dobbiamo sistemare il nostro assetto. Penso che faremo meglio nella gara lunga, se ci fosse un altro giorno faremmo meglio. Il problema per noi è che con questo format possiamo lavorare davvero poco nei weekend di gara“. Ma Honda può contare su un numero illimitato di test privati e sulle nuove concessioni per cercare di riavvicinarsi alle big della MotoGP. Ed è su questo punto che bisognerà fare leva per tentare quella difficile “remuntada” a cui Marc Marquez ha rinunciato.

Best seller: “Come ho progettato il mio sogno”, la biografia di Adrian Newey NUOVA EDIZIONE

Foto Instagram @lucamarini10