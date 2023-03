MotoGP Portimao: programma e curiosità del GP Portogallo 2023

La lunga pausa è conclusa, i test sono alle spalle. Portimao si prepara ora ad ospitare il primo Gran Premio della stagione 2023. Un anno ricco di novità, su tutto il rinnovato format di gare: da una parte la tanto chiacchierata Sprint Race sabato per la MotoGP, dall’altra i turni ridotti per Moto2 e Moto3. Come se la caveranno i piloti delle tre categorie e chi saranno i primi vincitori dell’anno? Ricordiamo che la diretta integrale sarà solo su motogp.com, Sky Sport MotoGP, NowTV e SkyGo. GP in chiaro per metà invece su TV8: garantita la trasmissione di qualifiche e gare delle tre categorie, ma domenica le corse saranno in differita di qualche ora. Vediamo anche qualche curiosità dell’evento in Portogallo.

GP Portimao, qualche dato

Nell’era MotoGP non è la prima volta in assoluto che si parte dall’Europa. Era successo solamente nel biennio 2005-2006, quando Jerez ha ospitato il primo round del campionato, prima di lasciare strada al Qatar fino all’anno scorso. Il Portogallo è stato una tappa storica per il Motomondiale, ma l’Autodromo do Algarve è più “giovane” in questo senso. La MotoGP l’ha conosciuto solo nel difficile 2020 come evento inserito in corsa, per poi riproporlo anche negli anni successivi. In classe regina ci sono alcuni primati da spezzare: Aprilia non ha ancora vinto a Portimao, Honda invece è l’unica casa ancora senza podi! Il più ‘vecchio’ della griglia diventa Aleix Espargaro, 33 anni e 239 giorni per il primo GP, mentre il più piccolo è Raul Fernandez, 22 anni e 154 giorni. Riguardo la gara di apertura in generale, il poi campione del mondo non è salito sul podio solamente in sei occasioni. È il caso dei vincitori dell’ultimo triennio, preceduti da Marc Marquez (2017), Jorge Lorenzo (2015), Valentino Rossi (2008).

I vincitori precedenti

Il primo vincitore, neanche a dirlo, è stato il pilota di casa Miguel Oliveira, motivo per cui Razali spera nella “magia” anche quest’anno… In seguito nel doppio evento 2021 hanno vinto Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, il pilota francese di casa Yamaha s’è poi ripetuto nel GP 2022. Per quanto riguarda la Moto2, nel 2020 abbiamo visto la prima vittoria mondiale di Remy Gardner, che s’è ripetuto nel 2021, dividendosi i due round con Raul Fernandez, mentre nel 2022 ci ha pensato Joe Roberts. Raul Fernandez aveva già vinto a Portimao in Moto3, precisamente nel primo GP disputato nel 2020, nel 2021 invece è regno di Pedro Acosta e nel 2022 tocca a Sergio Garcia.

GP Portimao, il programma Sky Sport

Venerdì 24 marzo

10:00-10:35 Moto3 Prove Libere 1

10:50-11:30 Moto2 Prove Libere 1

11:45-12:30 MotoGP Prove Libere 1

14:15-14:50 Moto3 Prove Libere 2

15:05-15:45 Moto2 Prove Libere 2

16:00-17:00 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 25 marzo

9:40-10:10 Moto3 Prove Libere 3

10:25-10:55 Moto2 Prove Libere 3

11:10-11:40 MotoGP Prove Libere 3

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 26 marzo

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 25 marzo (diretta)

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 26 marzo (differita)

14:15 Moto3 Gara

15:30 Moto2 Gara

17:15 MotoGP Gara

Foto: Valter Magatti