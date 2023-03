MotoGP, Miguel Oliveira: Aprilia spera nella “magia” a Portimao

Dopo quattro anni in MotoGP con KTM, è un nuovo inizio anche per Miguel Oliveira. L’unico pilota portoghese del Motomondiale veste ora i colori RNF Team, si sta adattando ad una Aprilia RS-GP. Al suo fianco poi ci sarà Giovanni Mattarollo, prima nel test team Aprilia e poi capotecnico di Maverick Vinales nell’ultimo biennio. Già una bella lista di novità, a cui aggiungere il nuovo format 2023 ed il fatto che la stagione mondiale inizia dal GP del Portogallo. Razlan Razali non ha nascosto di aspettarsi molto dal pilota di casa, Oliveira invece ci va coi piedi di piombo, anche se certo non scarta eventuali liete sorprese.

“La sua più grande occasione”

Una line-up rinnovata per la stagione 2023, di cui Miguel Oliveira è il lato più esperto, forte di quattro anni in MotoGP. Anche se con una moto completamente diversa, come ha puntualizzato il team manager Wilco Zeelenberg. “Dopo quattro anni con KTM ha preso quel ritmo, con pregi e difetti, e deve ancora adattarsi alla Aprilia” ha ammesso l’ex pilota. “Una moto che comunque ha osservato per tutto l’anno scorso, ne era rimasto molto colpito.” Chiaramente grande fiducia riposta nel pilota portoghese. “Miguel è capace di vincere, anche se non è facile essere competitivi su ogni circuito. Questo è un punto su cui dobbiamo concentrarci con lui” ha aggiunto Zeelenberg. Razlan Razali ricorda come si è arrivati all’accordo. “Non era nemmeno nella nostra lista di piloti” ha ammesso il boss RNF. “Ma quando ha declinato l’ultima offerta l’abbiamo immediatamente contattato.” Razali non nasconde le sue grandissime speranze: “Questo sarà il suo GP di casa, la sua più grande occasione per fare qualcosa di magico insieme!”

Oliveira risponde: “Non credo, ma…”

Dove possono arrivare Miguel Oliveira ed Aprilia? È presto per dirlo e lo stesso pilota portoghese non vuole sbilanciarsi. Come gli ufficiali e Raul Fernandez, anche lui però è già impegnato nel lavoro di sviluppo con la casa di Noale, che “Vuole raccogliere informazioni da tutti i suoi piloti”. Apprezza la presenza di Wilco Zeelenberg, “Un ex pilota che sa quindi di cosa parliamo”, come ha rimarcato, e guarda con fiducia alla collaborazione con Giovanni Mattarollo, così come con tutto il team. “Ma ci conosceremo davvero durante i weekend di gara, sotto pressione.” Oliveira ammette poi di aver ancora del lavoro da fare a livello di feeling con la RS-GP. “La moto è più sensibile, è una moto ‘più da GP’. Non so come spiegarlo, ma è molto diversa da quella a cui ero abituato” ha dichiarato il pilota #88. Magia possibile a Portimao? “Non penso, ma certamente farò del mio meglio” è la risposta. “Al momento parlare di vincere è irrealistico, anche se fantastico. Certo tutto può succedere, ma penso solo a godermela ed a portare a casa il miglior risultato possibile.”

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team