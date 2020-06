MotoGP, Pol Espargarò-Honda: arriva la conferma da KTM

Pol Espargarò ad un passo dall'accordo con HRC. Non più una semplice voce di mercato piloti MotoGP, ma la conferma arriva da Mike Leitner.

Fino a quando non ci sarà l’annuncio ufficiale il passaggio di Pol Espargarò in HRC sembra ancora una vicenda fanta-MotoGP. Ma anche da KTM arrivano le prime conferme: il pilota di punta potrebbe lasciare la RC16. Bisogna correre ai ripari per trovare un degno sostituto, visto che anche Jorge Martin è in procinto di firmare con Pramac Racing. Il sogno nel cassetto si chiama Dani Pedrosa, ma difficilmente l’ex pilota Honda vorrà tornare alle gare. Motivo per cui Danilo Petrucci resta il candidato principale. “Sappiamo che può avvenire la separazione tra Pol e KTM – ha ammesso Mike Leitner -. Ed è per questo che guardiamo gli scenari in cui possiamo giocare“.

PEDROSA IL SOGNO, PETRUX L’ALTERNATIVA

Resta ancora qualche margine di speranza per tenere Pol Espargarò in orbita KTM. “Spero ancora che la situazione con Pol risulti diversa da come tutti pensano ora. E nel caso in cui non lo sia, stiamo attualmente parlando con alcuni piloti“, ha sottolineato il team manager a Speedweek.com. In molti sognano che la sella di Pol Espargarò venga occupata dall’attuale collaudatore Dani Pedrosa, il primo della classe MotoGP a tornare in pista dopo il lockdown. “Bisogna chiedere a Dani. Non riesco a guardare nella sua testa“.

Il nome più accreditato è quello di Danilo Petrucci, che ha già dato disponibilità al trasferimento nella stagione MotoGP 2021. Mike Leitner non si sbilancia: “Se vuoi che paragoni Petrucci e Pol Espargaró, la mia risposta è: apprezzo ogni pilota della MotoGP tra i primi 15. Molti piloti possono ottenere qualcosa lì“. In KTM sperano di proseguire con Pol, certi del suo potenziale, “altrimenti non avrebbe un’offerta sul tavolo dalla Honda. Devi riconoscere che abbiamo fatto un ottimo lavoro negli ultimi tre anni. Perché non solo la nostra moto è diventata più competitiva, ma il nostro progetto MotoGP ha fatto crescere anche Pol come pilota. Dobbiamo accettare che ora siamo in una situazione in cui il team di fabbrica Honda vuole Pol Espargaró. Preferirei sicuramente che fosse diverso… Ma è così“.

Video Instagram